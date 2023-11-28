Участник ночной драки в Кургане ранил ножом сотрудника Росгвардии

Курганец ранил ножом сотрудника Росгвардии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудник Росгвардии получил ножевое ранение при задержании участников драки в одном из курганских дворов. Наряд ночью был вызван для наведения порядка из-за конфликта. Об этом рассказали в управлении Росгвардии региона.

«В Кургане экипаж группы задержания вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии обезвредил агрессивно настроенного вооруженного 24-летнего жителя города, оказавшего сопротивление при задержании и ранившего сотрудника ведомства», — информирует сайт управления. Один из участников драки ранил ножом росгвардейца, а его напарнику повредил бронежилет.

Сотрудники приехали по вызову из-за драки на улицу Аргентовского. Неизвестные конфликтовали и дрались возле магазина. После приезда силовиков, они убежали во дворы, где и были задержаны. Чтобы обезвредить преступников, росгвардейцам пришлось применить табельное оружие.

Сотрудники СУ СК региона возбудили уголовное дело. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого следователем СК будет избрана мера пресечения», — информирует пресс-служба управления.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из дворов курганцы заметили несколько машин полицейских и Рогсвардии. Силовики приехали навести порядок и успокоить участников драки.