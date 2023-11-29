В челябинском озере утонули лошади. Видео

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Загородный клуб "Белая лошадь". Екатеринбург, лошадь, конь
Из озера удалось спасти двух из шести лошадей Фото:

На озере Кожакуль в Челябинской области провалились под лед шесть лошадей, двоих удалось спасти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На озере работали специалисты специализированной пожарно-спасательной части 1 СУ города Озерск. Две лошади спасены методом прубания льда до береговой линии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видео заметно, что в глубокой полынье, которая достигает голов лошадей, находится шесть животных. Пожарные прорубили дорогу во льду длиной порядка 150 метров при помощи бензопил и топоров.

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На озере Кожакуль в Челябинской области провалились под лед шесть лошадей, двоих удалось спасти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «На озере работали специалисты специализированной пожарно-спасательной части 1 СУ города Озерск. Две лошади спасены методом прубания льда до береговой линии», — уточнили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео заметно, что в глубокой полынье, которая достигает голов лошадей, находится шесть животных. Пожарные прорубили дорогу во льду длиной порядка 150 метров при помощи бензопил и топоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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