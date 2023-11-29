В челябинском озере утонули лошади. Видео

29 ноября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Из озера удалось спасти двух из шести лошадей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На озере Кожакуль в Челябинской области провалились под лед шесть лошадей, двоих удалось спасти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «На озере работали специалисты специализированной пожарно-спасательной части 1 СУ города Озерск. Две лошади спасены методом прубания льда до береговой линии», — уточнили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео заметно, что в глубокой полынье, которая достигает голов лошадей, находится шесть животных. Пожарные прорубили дорогу во льду длиной порядка 150 метров при помощи бензопил и топоров.

На озере Кожакуль в Челябинской области провалились под лед шесть лошадей, двоих удалось спасти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «На озере работали специалисты специализированной пожарно-спасательной части 1 СУ города Озерск. Две лошади спасены методом прубания льда до береговой линии», — уточнили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео заметно, что в глубокой полынье, которая достигает голов лошадей, находится шесть животных. Пожарные прорубили дорогу во льду длиной порядка 150 метров при помощи бензопил и топоров.