Из озера удалось спасти двух из шести лошадей
На озере Кожакуль в Челябинской области провалились под лед шесть лошадей, двоих удалось спасти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«На озере работали специалисты специализированной пожарно-спасательной части 1 СУ города Озерск. Две лошади спасены методом прубания льда до береговой линии», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На кадрах видео заметно, что в глубокой полынье, которая достигает голов лошадей, находится шесть животных. Пожарные прорубили дорогу во льду длиной порядка 150 метров при помощи бензопил и топоров.
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