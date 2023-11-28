28 ноября 2023

Первый замгубернатора Куташи отчиталась о ремонте в ЛНР после обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вскрытие паркета в Большом зале Свердловской филармонии. Екатеринбург, строители, паркет, отделка, ремонт, рабочие, укладка пола
Специалисты из Курганской области помогли восстановить школу в ЛНР Фото:

Специалисты из Курганской области помогают восстановить школу в Краснодоне (ЛНР), которая была повреждена во время обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщила первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи, которая входит в команду главы региона Вадима Шумкова.

«Ведем работы в Краснодонской средней школе №8. В результате обстрела со стороны ВСУ в учебном учреждении было повреждено 21 окно. Специалисты Курганской области произвели необходимые замеры и изготовили новые оконные блоки. Сейчас их устанавливают, приводят в порядок откосы», — рассказала чиновница.

По ее словам, работы планируют завершить на этой неделе. Помимо этого в городе и Краснодонском районе шесть специалистов аварийной бригады Курганской области восстанавливают линии электропередач, поврежденные из-за непогоды.

Ранее по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова местные чиновники направили часть своих зарплат на приобретение школьных принадлежностей для детей из ЛНР. Дети из этого региона отдыхают в лагерях Курганской области. Также правительство Шумкова подписало соглашение о сотрудничество с Краснодоном.

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Специалисты из Курганской области помогают восстановить школу в Краснодоне (ЛНР), которая была повреждена во время обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщила первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи, которая входит в команду главы региона Вадима Шумкова. «Ведем работы в Краснодонской средней школе №8. В результате обстрела со стороны ВСУ в учебном учреждении было повреждено 21 окно. Специалисты Курганской области произвели необходимые замеры и изготовили новые оконные блоки. Сейчас их устанавливают, приводят в порядок откосы», — рассказала чиновница. По ее словам, работы планируют завершить на этой неделе. Помимо этого в городе и Краснодонском районе шесть специалистов аварийной бригады Курганской области восстанавливают линии электропередач, поврежденные из-за непогоды. Ранее по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова местные чиновники направили часть своих зарплат на приобретение школьных принадлежностей для детей из ЛНР. Дети из этого региона отдыхают в лагерях Курганской области. Также правительство Шумкова подписало соглашение о сотрудничество с Краснодоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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