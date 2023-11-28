В минздраве назвали число пострадавших в ДТП на ЕКАД, где столкнулись 40 автомобилей

Минздрав: в результате массового ДТП на ЕКАД пострадали 12 человек

29 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

В массовом ДТП на ЕКАД пострадали 12 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом на Екатеринбургской кольцевой автодороге пострадали 12 человек. Причиной ДТП стал гололед. Об этом сообщает свердловский минздрав. «В приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены 7 уральцев. Всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. 4 человека госпитализированы в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести.1 человек от госпитализации отказался. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала министерства. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. Из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги.

В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом на Екатеринбургской кольцевой автодороге пострадали 12 человек. Причиной ДТП стал гололед. Об этом сообщает свердловский минздрав. «В приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены 7 уральцев. Всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. 4 человека госпитализированы в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести.1 человек от госпитализации отказался. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала министерства. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. Из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги.