28 ноября 2023

В минздраве назвали число пострадавших в ДТП на ЕКАД, где столкнулись 40 автомобилей

Минздрав: в результате массового ДТП на ЕКАД пострадали 12 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В массовом ДТП на ЕКАД пострадали 12 человек Фото:

В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом на Екатеринбургской кольцевой автодороге пострадали 12 человек. Причиной ДТП стал гололед. Об этом сообщает свердловский минздрав.

«В приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены 7 уральцев. Всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. 4 человека госпитализированы в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести.1 человек от госпитализации отказался. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала министерства.

Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. Из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги.

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В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом на Екатеринбургской кольцевой автодороге пострадали 12 человек. Причиной ДТП стал гололед. Об этом сообщает свердловский минздрав. «В приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены 7 уральцев. Всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. 4 человека госпитализированы в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести.1 человек от госпитализации отказался. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала министерства. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. Из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. Предварительно водители автомобилей не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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