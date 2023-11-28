В ЯНАО ищут многозадачных сотрудников

В ЯНАО за год в два раза вырос спрос за кросс-функциональных специалистов

29 ноября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Спрос на многозадачных специалистов в ЯНАО вырос в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU Спрос на многозадачных сотрудников в ЯНАО вырос более чем в два раза за последние два года. Об этом URA.RU рассказали аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. «В Ямало-Ненецком автономном округе потребность в многозадачных сотрудниках выросла более, чем в два раза (на 119%). При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 4,3% жителей ЯНАО», — сообщили в hh.ru. С начала 2023 года навык занятости в условиях многозадачности встречался в 8,3% вакансий по всей стране. «В 7,0% вакансии искали в ЯНАО», — отметили специалисты. Кросс-функциональные специалисты в 2023 году на Ямале были чаще всего были востребованы в предприятиях ЖКХ, некоммерческих организациях, в лесной, деревообрабатывающей, сельскохозяйственной сферах. Ранее URA.RU рассказывало о дефиците работников торговли в ЯНАО. В округе на одну вакансию приходится менее одного активного резюме.

Спрос на многозадачных сотрудников в ЯНАО вырос более чем в два раза за последние два года. Об этом URA.RU рассказали аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. «В Ямало-Ненецком автономном округе потребность в многозадачных сотрудниках выросла более, чем в два раза (на 119%). При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 4,3% жителей ЯНАО», — сообщили в hh.ru. С начала 2023 года навык занятости в условиях многозадачности встречался в 8,3% вакансий по всей стране. «В 7,0% вакансии искали в ЯНАО», — отметили специалисты. Кросс-функциональные специалисты в 2023 году на Ямале были чаще всего были востребованы в предприятиях ЖКХ, некоммерческих организациях, в лесной, деревообрабатывающей, сельскохозяйственной сферах. Ранее URA.RU рассказывало о дефиците работников торговли в ЯНАО. В округе на одну вакансию приходится менее одного активного резюме.