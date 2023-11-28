28 ноября 2023

В ЯНАО ищут многозадачных сотрудников

В ЯНАО за год в два раза вырос спрос за кросс-функциональных специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на многозадачных специалистов в ЯНАО вырос в два раза Фото:

Спрос на многозадачных сотрудников в ЯНАО вырос более чем в два раза за последние два года. Об этом URA.RU рассказали аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

«В Ямало-Ненецком автономном округе потребность в многозадачных сотрудниках выросла более, чем в два раза (на 119%). При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 4,3% жителей ЯНАО», — сообщили в hh.ru.

С начала 2023 года навык занятости в условиях многозадачности встречался в 8,3% вакансий по всей стране. «В 7,0% вакансии искали в ЯНАО», — отметили специалисты. Кросс-функциональные специалисты в 2023 году на Ямале были чаще всего были востребованы в предприятиях ЖКХ, некоммерческих организациях, в лесной, деревообрабатывающей, сельскохозяйственной сферах.

Ранее URA.RU рассказывало о дефиците работников торговли в ЯНАО. В округе на одну вакансию приходится менее одного активного резюме.

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Спрос на многозадачных сотрудников в ЯНАО вырос более чем в два раза за последние два года. Об этом URA.RU рассказали аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. «В Ямало-Ненецком автономном округе потребность в многозадачных сотрудниках выросла более, чем в два раза (на 119%). При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 4,3% жителей ЯНАО», — сообщили в hh.ru. С начала 2023 года навык занятости в условиях многозадачности встречался в 8,3% вакансий по всей стране. «В 7,0% вакансии искали в ЯНАО», — отметили специалисты. Кросс-функциональные специалисты в 2023 году на Ямале были чаще всего были востребованы в предприятиях ЖКХ, некоммерческих организациях, в лесной, деревообрабатывающей, сельскохозяйственной сферах. Ранее URA.RU рассказывало о дефиците работников торговли в ЯНАО. В округе на одну вакансию приходится менее одного активного резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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