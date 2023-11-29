Кулеба: ВСУ становятся армией НАТО

29 ноября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

ВСУ уже сейчас соответствуют стандартам НАТО, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины ВСУ фактически становятся армией НАТО в плане технических возможностей, подходов и принципов управления. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей», — сообщил Кулеба. Трансляцию пресс-конференции ведет Ruptly . Он добавил, что Украина активно улучшает свою совместимость с альянсом в плане подходов к работе и принципов управления, характерным для армии НАТО. Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО и может быть принята в альянс в будущем. Однако точные сроки неизвестны. Генсек подчеркнул, что альянс будет поддерживать Киев в проведении необходимых реформ для членства.

ВСУ фактически становятся армией НАТО в плане технических возможностей, подходов и принципов управления. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей», — сообщил Кулеба. Трансляцию пресс-конференции ведет Ruptly. Он добавил, что Украина активно улучшает свою совместимость с альянсом в плане подходов к работе и принципов управления, характерным для армии НАТО. Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО и может быть принята в альянс в будущем. Однако точные сроки неизвестны. Генсек подчеркнул, что альянс будет поддерживать Киев в проведении необходимых реформ для членства.