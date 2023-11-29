Кулеба: ВСУ становятся армией НАТО

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ВСУ уже сейчас соответствуют стандартам НАТО, заявил Дмитрий Кулеба Фото:

ВСУ фактически становятся армией НАТО в плане технических возможностей, подходов и принципов управления. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей», — сообщил Кулеба. Трансляцию пресс-конференции ведет Ruptly. Он добавил, что Украина активно улучшает свою совместимость с альянсом в плане подходов к работе и принципов управления, характерным для армии НАТО.

Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО и может быть принята в альянс в будущем. Однако точные сроки неизвестны. Генсек подчеркнул, что альянс будет поддерживать Киев в проведении необходимых реформ для членства.

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ВСУ фактически становятся армией НАТО в плане технических возможностей, подходов и принципов управления. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей», — сообщил Кулеба. Трансляцию пресс-конференции ведет Ruptly. Он добавил, что Украина активно улучшает свою совместимость с альянсом в плане подходов к работе и принципов управления, характерным для армии НАТО. Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО и может быть принята в альянс в будущем. Однако точные сроки неизвестны. Генсек подчеркнул, что альянс будет поддерживать Киев в проведении необходимых реформ для членства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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