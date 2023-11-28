Столтенберг: Украина приблизилась к НАТО, но ее туда не приглашали

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
По словам Столтенберга, сроки принятия Украины в НАТО неизвестны Фото:

Украина приблизилась к НАТО и может быть принята в альянс. Но сроки принятия пока неизвестны. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Будущее Украины — в НАТО. <…> Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», — заявил Столтенберг во время встречи министров иностранных дел стран НАТО. Он добавил, что лидеры альянса приняли решение принять Украину в НАТО. Но это будет сделано в том случае, когда все союзники дадут свое согласие и будут выполнены все условия для вступления.

Ранее Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к прямому конфликту, в котором примут участие все страны-члены. Позже помощник генерального секретаря Североатлантического договора Дэвид ван Вил признался, что НАТО не примет Киев в связи с вооруженным конфликтом между альянсом и Россией. По его мнению, сейчас важно понять, достигла ли Украина определенного уровня развития своей системы управления, которая проявляет себя во время боевых действий.

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Украина приблизилась к НАТО и может быть принята в альянс. Но сроки принятия пока неизвестны. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Будущее Украины — в НАТО. <…> Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», — заявил Столтенберг во время встречи министров иностранных дел стран НАТО. Он добавил, что лидеры альянса приняли решение принять Украину в НАТО. Но это будет сделано в том случае, когда все союзники дадут свое согласие и будут выполнены все условия для вступления. Ранее Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к прямому конфликту, в котором примут участие все страны-члены. Позже помощник генерального секретаря Североатлантического договора Дэвид ван Вил признался, что НАТО не примет Киев в связи с вооруженным конфликтом между альянсом и Россией. По его мнению, сейчас важно понять, достигла ли Украина определенного уровня развития своей системы управления, которая проявляет себя во время боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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