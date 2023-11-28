28 ноября 2023

Специалисты из ЯНАО восстановили храм в Волновахе. Фото

В Волновахе открылся Свято-Духовский храм, который восстановили строители ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В восстановленном храме в Волновахе уже проходят церковные службы Фото:
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Ямальские строители и художники завершили работы по восстановлению Свято-Духовского храма в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«Хорошие новости из Волновахи — строители закончили восстанавливать Свято-Духовский храм. Год назад, когда увидели храм в полуразрушенном состоянии, сразу приступили к работе. В храме уже идут богослужения», — рассказал глава округа Дмитрий Артюхов.

Храм удалось восстановить за год. В ходе реставрации стены церкви были украшены иконами и фресками с изображением библейских сюжетов. Была облагорожена территория вокруг святилища.

Ранее URA.RU сообщило о том, что восстановительные работы в Свято-Духовском храме планируют завершить осенью. Реставрация церкви в Волновахе (ДНР) реализуется в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года.

Реставрация Свято-Духовского храма в Волновахе, ДНР
Реставрация Свято-Духовского храма в Волновахе, ДНР
Фото:
Восстановление Свято-Духовского храма в Волновахе, ДНР
Восстановление Свято-Духовского храма в Волновахе, ДНР
Фото:

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Ямальские строители и художники завершили работы по восстановлению Свято-Духовского храма в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «Хорошие новости из Волновахи — строители закончили восстанавливать Свято-Духовский храм. Год назад, когда увидели храм в полуразрушенном состоянии, сразу приступили к работе. В храме уже идут богослужения», — рассказал глава округа Дмитрий Артюхов. Храм удалось восстановить за год. В ходе реставрации стены церкви были украшены иконами и фресками с изображением библейских сюжетов. Была облагорожена территория вокруг святилища. Ранее URA.RU сообщило о том, что восстановительные работы в Свято-Духовском храме планируют завершить осенью. Реставрация церкви в Волновахе (ДНР) реализуется в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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