Специалисты из ЯНАО восстановили храм в Волновахе. Фото

В Волновахе открылся Свято-Духовский храм, который восстановили строители ЯНАО

29 ноября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

В восстановленном храме в Волновахе уже проходят церковные службы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ямальские строители и художники завершили работы по восстановлению Свято-Духовского храма в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «Хорошие новости из Волновахи — строители закончили восстанавливать Свято-Духовский храм. Год назад, когда увидели храм в полуразрушенном состоянии, сразу приступили к работе. В храме уже идут богослужения», — рассказал глава округа Дмитрий Артюхов. Храм удалось восстановить за год. В ходе реставрации стены церкви были украшены иконами и фресками с изображением библейских сюжетов. Была облагорожена территория вокруг святилища. Ранее URA.RU сообщило о том, что восстановительные работы в Свято-Духовском храме планируют завершить осенью. Реставрация церкви в Волновахе (ДНР) реализуется в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года. Реставрация Свято-Духовского храма в Волновахе, ДНР Фото: telegram-канал «Дмитрий Артюхов» Восстановление Свято-Духовского храма в Волновахе, ДНР Фото: telegram-канал «Дмитрий Артюхов»

Ямальские строители и художники завершили работы по восстановлению Свято-Духовского храма в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «Хорошие новости из Волновахи — строители закончили восстанавливать Свято-Духовский храм. Год назад, когда увидели храм в полуразрушенном состоянии, сразу приступили к работе. В храме уже идут богослужения», — рассказал глава округа Дмитрий Артюхов. Храм удалось восстановить за год. В ходе реставрации стены церкви были украшены иконами и фресками с изображением библейских сюжетов. Была облагорожена территория вокруг святилища. Ранее URA.RU сообщило о том, что восстановительные работы в Свято-Духовском храме планируют завершить осенью. Реставрация церкви в Волновахе (ДНР) реализуется в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года.