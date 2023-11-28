Ямальские строители и художники завершили работы по восстановлению Свято-Духовского храма в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.
«Хорошие новости из Волновахи — строители закончили восстанавливать Свято-Духовский храм. Год назад, когда увидели храм в полуразрушенном состоянии, сразу приступили к работе. В храме уже идут богослужения», — рассказал глава округа Дмитрий Артюхов.
Храм удалось восстановить за год. В ходе реставрации стены церкви были украшены иконами и фресками с изображением библейских сюжетов. Была облагорожена территория вокруг святилища.
Ямальские строители и художники завершили работы по восстановлению Свято-Духовского храма в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «Хорошие новости из Волновахи — строители закончили восстанавливать Свято-Духовский храм. Год назад, когда увидели храм в полуразрушенном состоянии, сразу приступили к работе. В храме уже идут богослужения», — рассказал глава округа Дмитрий Артюхов. Храм удалось восстановить за год. В ходе реставрации стены церкви были украшены иконами и фресками с изображением библейских сюжетов. Была облагорожена территория вокруг святилища. Ранее URA.RU сообщило о том, что восстановительные работы в Свято-Духовском храме планируют завершить осенью. Реставрация церкви в Волновахе (ДНР) реализуется в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года.