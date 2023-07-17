17 июля 2023
16 июля 2023

Благодаря ЯНАО разрушенный ВСУ храм в Волновахе восстановят к осени

Строители из ЯНАО осенью завершат восстановительные работы храма в Волновахе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, храм, церковь, днр, зачистка, волноваха
Выполнено благоустройство территории, прилегающей к храму и воскресной школе Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ по решению губернатора Дмитрия Артюхова восстанавливает Свято-Духовского храм в Волновахе (ДНР). Здание пострадало в результате обстрела ВСУ. Пресс — служба окружного правительства сообщила, что осенью работы должны завершится.

«Храм в Волновахе готов на 90 процентов. Работы планируют завершить уже осенью. Решение о восстановлении Свято-Духовского храма принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. Уточняется, что здание храма подверглось обстрелу украинскими националистами. Пострадали стены и свод здания, но сохранились иконы и мощи святых. Изнутри храм выгорел.

Сообщается, что выполнено благоустройство территории, прилегающей к храму и воскресной школе. Строители утеплили стены и перегородки. Обновлен фасад, установлены окна и двери. Произведена замена инженерных систем. Художники завершают роспись стен и потолка. Начат монтаж колоколов и куполов.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил решение о восстановлении храма в Волновахе. Мероприятия по восстановлению и строительству социальных объектов в Волновахе реализуются в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года.

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Ямало-Ненецкий автономный округ по решению губернатора Дмитрия Артюхова восстанавливает Свято-Духовского храм в Волновахе (ДНР). Здание пострадало в результате обстрела ВСУ. Пресс — служба окружного правительства сообщила, что осенью работы должны завершится. «Храм в Волновахе готов на 90 процентов. Работы планируют завершить уже осенью. Решение о восстановлении Свято-Духовского храма принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. Уточняется, что здание храма подверглось обстрелу украинскими националистами. Пострадали стены и свод здания, но сохранились иконы и мощи святых. Изнутри храм выгорел. Сообщается, что выполнено благоустройство территории, прилегающей к храму и воскресной школе. Строители утеплили стены и перегородки. Обновлен фасад, установлены окна и двери. Произведена замена инженерных систем. Художники завершают роспись стен и потолка. Начат монтаж колоколов и куполов. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил решение о восстановлении храма в Волновахе. Мероприятия по восстановлению и строительству социальных объектов в Волновахе реализуются в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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