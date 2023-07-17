Благодаря ЯНАО разрушенный ВСУ храм в Волновахе восстановят к осени

Ямало-Ненецкий автономный округ по решению губернатора Дмитрия Артюхова восстанавливает Свято-Духовского храм в Волновахе (ДНР). Здание пострадало в результате обстрела ВСУ. Пресс — служба окружного правительства сообщила, что осенью работы должны завершится.
«Храм в Волновахе готов на 90 процентов. Работы планируют завершить уже осенью. Решение о восстановлении Свято-Духовского храма принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. Уточняется, что здание храма подверглось обстрелу украинскими националистами. Пострадали стены и свод здания, но сохранились иконы и мощи святых. Изнутри храм выгорел.
Сообщается, что выполнено благоустройство территории, прилегающей к храму и воскресной школе. Строители утеплили стены и перегородки. Обновлен фасад, установлены окна и двери. Произведена замена инженерных систем. Художники завершают роспись стен и потолка. Начат монтаж колоколов и куполов.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил решение о восстановлении храма в Волновахе. Мероприятия по восстановлению и строительству социальных объектов в Волновахе реализуются в рамках комплексной программы поддержки города до 2025 года.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.