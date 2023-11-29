ЕС не сможет выполнить обещание, данное Украине

Европейский Союз (ЕС) не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Киеву миллиона снарядов к марту 2024 года», — передает слова Мишеля радиостанция France Inter. Он добавил, что для достижения такого объема потребуется дополнительное время в течение нескольких месяцев. В то же время Мишель подчеркнул, что Евросоюз все равно намерен выполнить свое обещание, но задержка неизбежна.
В Германии признались, что не собирались поставлять Украине один миллион снарядов в год. Такое заявление было сделано министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Брюсселе. Он подтвердил, что не давал таких обещаний и признал, что такого большого объема поставок не удастся достичь в указанный срок.
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