ЕС не сможет выполнить обещание, данное Украине

Глава Евросовета Мишель: ЕС не сможет отправить Киеву 1 млн снарядов в 2024 году
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Евросоюз не в силах поставить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года, заявил Шарль Мишель Фото:
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Европейский Союз (ЕС) не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Киеву миллиона снарядов к марту 2024 года», — передает слова Мишеля радиостанция France Inter. Он добавил, что для достижения такого объема потребуется дополнительное время в течение нескольких месяцев. В то же время Мишель подчеркнул, что Евросоюз все равно намерен выполнить свое обещание, но задержка неизбежна.

В Германии признались, что не собирались поставлять Украине один миллион снарядов в год. Такое заявление было сделано министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Брюсселе. Он подтвердил, что не давал таких обещаний и признал, что такого большого объема поставок не удастся достичь в указанный срок.

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Европейский Союз (ЕС) не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. «ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Киеву миллиона снарядов к марту 2024 года», — передает слова Мишеля радиостанция France Inter. Он добавил, что для достижения такого объема потребуется дополнительное время в течение нескольких месяцев. В то же время Мишель подчеркнул, что Евросоюз все равно намерен выполнить свое обещание, но задержка неизбежна. В Германии признались, что не собирались поставлять Украине один миллион снарядов в год. Такое заявление было сделано министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Брюсселе. Он подтвердил, что не давал таких обещаний и признал, что такого большого объема поставок не удастся достичь в указанный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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