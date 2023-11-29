В Челябинске эвакуировали персонал и пациентов железнодорожной поликлиники

В Челябинске днем 29 ноября в срочном порядке эвакуировали сотрудников и пациентов первого корпуса железнодорожной поликлиники. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, в медучреждение поступило сообщение о минировании.
«Неизвестный сообщил о минировании корпуса больницы. Сейчас на месте работают силовики. Осматривается территория медучреждения», — рассказал источник.
В данный момент прием граждан приостановлен. Люди ждут возобновления работы учреждения.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Агентство попыталось связаться с начальником охраны первого корпуса больницы. На звонок он не ответил.
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