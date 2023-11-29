В Челябинске эвакуировали персонал и пациентов железнодорожной поликлиники

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Район Академический. Екатеринбург, тревожная кнопка, эвакуация, охрана школы, безопасность в школе, экстренная связь
По предварительным данным, в больницу поступило сообщение о минировании Фото:

В Челябинске днем 29 ноября в срочном порядке эвакуировали сотрудников и пациентов первого корпуса железнодорожной поликлиники. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, в медучреждение поступило сообщение о минировании.

«Неизвестный сообщил о минировании корпуса больницы. Сейчас на месте работают силовики. Осматривается территория медучреждения», — рассказал источник.

В данный момент прием граждан приостановлен. Люди ждут возобновления работы учреждения.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Агентство попыталось связаться с начальником охраны первого корпуса больницы. На звонок он не ответил.

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В Челябинске днем 29 ноября в срочном порядке эвакуировали сотрудников и пациентов первого корпуса железнодорожной поликлиники. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, в медучреждение поступило сообщение о минировании. «Неизвестный сообщил о минировании корпуса больницы. Сейчас на месте работают силовики. Осматривается территория медучреждения», — рассказал источник. В данный момент прием граждан приостановлен. Люди ждут возобновления работы учреждения. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Агентство попыталось связаться с начальником охраны первого корпуса больницы. На звонок он не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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