В Челябинске эвакуировали персонал и пациентов железнодорожной поликлиники

29 ноября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, в больницу поступило сообщение о минировании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске днем 29 ноября в срочном порядке эвакуировали сотрудников и пациентов первого корпуса железнодорожной поликлиники. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, в медучреждение поступило сообщение о минировании. «Неизвестный сообщил о минировании корпуса больницы. Сейчас на месте работают силовики. Осматривается территория медучреждения», — рассказал источник. В данный момент прием граждан приостановлен. Люди ждут возобновления работы учреждения. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Агентство попыталось связаться с начальником охраны первого корпуса больницы. На звонок он не ответил.

В Челябинске днем 29 ноября в срочном порядке эвакуировали сотрудников и пациентов первого корпуса железнодорожной поликлиники. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, в медучреждение поступило сообщение о минировании. «Неизвестный сообщил о минировании корпуса больницы. Сейчас на месте работают силовики. Осматривается территория медучреждения», — рассказал источник. В данный момент прием граждан приостановлен. Люди ждут возобновления работы учреждения. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Агентство попыталось связаться с начальником охраны первого корпуса больницы. На звонок он не ответил.