Вахтовиков из ХМАО переманивают на Дальний Восток на зарплату в 220 тысяч рублей

Вахтовиков из ХМАО зовут строить железнодорожную станцию в Амурской области, обещая платить 220 тысяч рублей за вахту. Представитель строительной фирмы «ТрастСтрой» сообщил, что работникам компенсируют стоимость проезда и выплачивают 700 рублей суточных.
«Требуются подсобные рабочие на строительство железнодорожной станции в селе Сулус Амурской области. Зарплата за 60-дневную вахту — 220 тысяч рублей, дополнительно платим суточные — 700 рублей, компенсируем проезд до места работы и обратно», — сообщил представитель предприятия.
Строители проживают в общежитии за счет работодателя. Ежедневно до объекта их доставляет вахтовый транспорт. Компания выдает сотрудникам спецодежду.
Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить аэропорт в Таганрог. Рабочим платят от 100 тысяч рублей в месяц.
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