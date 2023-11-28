28 ноября 2023

Вахтовиков из ХМАО переманивают на Дальний Восток на зарплату в 220 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочим из ХМАО на строительстве железнодорожной станции обещают зарплату от 200 тысяч рублей Фото:

Вахтовиков из ХМАО зовут строить железнодорожную станцию в Амурской области, обещая платить 220 тысяч рублей за вахту. Представитель строительной фирмы «ТрастСтрой» сообщил, что работникам компенсируют стоимость проезда и выплачивают 700 рублей суточных.

«Требуются подсобные рабочие на строительство железнодорожной станции в селе Сулус Амурской области. Зарплата за 60-дневную вахту — 220 тысяч рублей, дополнительно платим суточные — 700 рублей, компенсируем проезд до места работы и обратно», — сообщил представитель предприятия.

Строители проживают в общежитии за счет работодателя. Ежедневно до объекта их доставляет вахтовый транспорт. Компания выдает сотрудникам спецодежду.

Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить аэропорт в Таганрог. Рабочим платят от 100 тысяч рублей в месяц.

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Вахтовиков из ХМАО зовут строить железнодорожную станцию в Амурской области, обещая платить 220 тысяч рублей за вахту. Представитель строительной фирмы «ТрастСтрой» сообщил, что работникам компенсируют стоимость проезда и выплачивают 700 рублей суточных. «Требуются подсобные рабочие на строительство железнодорожной станции в селе Сулус Амурской области. Зарплата за 60-дневную вахту — 220 тысяч рублей, дополнительно платим суточные — 700 рублей, компенсируем проезд до места работы и обратно», — сообщил представитель предприятия. Строители проживают в общежитии за счет работодателя. Ежедневно до объекта их доставляет вахтовый транспорт. Компания выдает сотрудникам спецодежду. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО зовут строить аэропорт в Таганрог. Рабочим платят от 100 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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