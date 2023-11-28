28 ноября 2023

В столице ХМАО решили ужесточить правила езды на электросамокатах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, снег, первый снег, забор, набережная, Whoosh, электросамокаты, передвижение, прокат электросамокатов
В Ханты-Мансийске ограничат территорию для езды на электросамокатах Фото:

В Ханты-Мансийске решили ограничить территорию для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин на заседании думы, передает журналист агентства.

«В прошлом году началась такая активность в городе Ханты-Мансийске. Мы ее ограничили. И перемещение на таких видах транспорта нами планируется только в микрорайоне Иртыш на специально отведенной территории, включая набережную. Для этого будут специальные дорожки», — сказал Ряшин.

По словам мэра, часть предпринимателей не согласились с таким решением. Они посчитали, что этой территории недостаточно для самокатов. «Но, по согласованию с органами федеральными, после консультаций с общественностью приняли решение, что ограничимся перемещением только на территории, где существует возможность формирования таких дорожек», — добавил глава Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске готовят новые туристические маршруты. В городе предложили создать новую тропу до озера Кукушкино.

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В Ханты-Мансийске решили ограничить территорию для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин на заседании думы, передает журналист агентства. «В прошлом году началась такая активность в городе Ханты-Мансийске. Мы ее ограничили. И перемещение на таких видах транспорта нами планируется только в микрорайоне Иртыш на специально отведенной территории, включая набережную. Для этого будут специальные дорожки», — сказал Ряшин. По словам мэра, часть предпринимателей не согласились с таким решением. Они посчитали, что этой территории недостаточно для самокатов. «Но, по согласованию с органами федеральными, после консультаций с общественностью приняли решение, что ограничимся перемещением только на территории, где существует возможность формирования таких дорожек», — добавил глава Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске готовят новые туристические маршруты. В городе предложили создать новую тропу до озера Кукушкино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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