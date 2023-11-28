В столице ХМАО решили ужесточить правила езды на электросамокатах

В Ханты-Мансийске решили ограничить территорию для езды на электросамокатах. Пользоваться кикшерингом жители столицы региона смогут только на специальных дорожках в микрорайоне Иртыш и набережной. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин на заседании думы, передает журналист агентства.
«В прошлом году началась такая активность в городе Ханты-Мансийске. Мы ее ограничили. И перемещение на таких видах транспорта нами планируется только в микрорайоне Иртыш на специально отведенной территории, включая набережную. Для этого будут специальные дорожки», — сказал Ряшин.
По словам мэра, часть предпринимателей не согласились с таким решением. Они посчитали, что этой территории недостаточно для самокатов. «Но, по согласованию с органами федеральными, после консультаций с общественностью приняли решение, что ограничимся перемещением только на территории, где существует возможность формирования таких дорожек», — добавил глава Ханты-Мансийска.
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