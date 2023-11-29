В Челябинске будут судить мужчину, угрожавшего массажистке за отказ в интиме

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Мужчину обвиняют по двум статья УК РФ Фото:

В Челябинске будут судить местного жителя, который угрожал массажистке убийством, после того как она отказала ему в интиме. Как сообщили URA.RU 29 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, дело будет рассматриваться в Курчатовском райсуде.

«Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовном уделу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч.1 ст. 119 УК РФ („Угроза убийством“), ч.1 ст. 222 УК РФ („Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия“). Дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что инцидент произошел весной текущего года. Пьяный мужчина пришел в спа-салон на массаж. В процессе получения услуги он предложил сотрудницу заняться интимом. После ее отказа он достал из сумки приобретенный заранее пистолет и высказал в ее адрес угрозы. Массажистке удалось сбежать и вызвать полицию. Челябинец был оперативно задержан.

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В Челябинске будут судить местного жителя, который угрожал массажистке убийством, после того как она отказала ему в интиме. Как сообщили URA.RU 29 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, дело будет рассматриваться в Курчатовском райсуде. «Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовном уделу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч.1 ст. 119 УК РФ („Угроза убийством“), ч.1 ст. 222 УК РФ („Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия“). Дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел весной текущего года. Пьяный мужчина пришел в спа-салон на массаж. В процессе получения услуги он предложил сотрудницу заняться интимом. После ее отказа он достал из сумки приобретенный заранее пистолет и высказал в ее адрес угрозы. Массажистке удалось сбежать и вызвать полицию. Челябинец был оперативно задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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