Песков прокомментировал возможное углубление России в дела ОБСЕ

Песков: об увеличении вовлеченности России в дела ОБСЕ пока говорить рано

Россия готова улучшать отношения с теми, кто этого захочет, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорить о скором увеличении вовлеченности России в дела ОБСЕ пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте не будем забегать вперед. Мы сейчас имеем ограниченные возможности для прогнозирования. Развитие событий так непредсказуемо, а позиции западных стран постоянно меняются. Мы заинтересованы в улучшении отношений с теми, кто готов к этому», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.