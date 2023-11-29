Песков прокомментировал возможное углубление России в дела ОБСЕ

Россия готова улучшать отношения с теми, кто этого захочет, заявил Дмитрий Песков
Говорить о скором увеличении вовлеченности России в дела ОБСЕ пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Давайте не будем забегать вперед. Мы сейчас имеем ограниченные возможности для прогнозирования. Развитие событий так непредсказуемо, а позиции западных стран постоянно меняются. Мы заинтересованы в улучшении отношений с теми, кто готов к этому», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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