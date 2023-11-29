Песков прокомментировал возможное углубление России в дела ОБСЕ

Песков: об увеличении вовлеченности России в дела ОБСЕ пока говорить рано
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия готова улучшать отношения с теми, кто этого захочет, заявил Дмитрий Песков Фото:

Говорить о скором увеличении вовлеченности России в дела ОБСЕ пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте не будем забегать вперед. Мы сейчас имеем ограниченные возможности для прогнозирования. Развитие событий так непредсказуемо, а позиции западных стран постоянно меняются. Мы заинтересованы в улучшении отношений с теми, кто готов к этому», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Говорить о скором увеличении вовлеченности России в дела ОБСЕ пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Давайте не будем забегать вперед. Мы сейчас имеем ограниченные возможности для прогнозирования. Развитие событий так непредсказуемо, а позиции западных стран постоянно меняются. Мы заинтересованы в улучшении отношений с теми, кто готов к этому», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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