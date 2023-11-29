Песков: стягивание войск ЕС к границе России может создать напряженность

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Увеличение военного контингента близ русской границы может создать напряженность, заявил Песков Фото:

Концентрация военных подразделений на российско-финляндской границе может вызвать напряженность. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает. В данном случае это избыточная мера по обеспечению безопасности границ, там нет никакой угрозы и нет никакой напряженности. Напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе», — заявил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что власти Финляндии должны четко отдавать себе отчет в том, что увеличение военного контингента будет представлять для России угрозу. Это абсолют не спровоцированная и не обоснованная концентрация военных подразделений на российской границе.

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Концентрация военных подразделений на российско-финляндской границе может вызвать напряженность. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает. В данном случае это избыточная мера по обеспечению безопасности границ, там нет никакой угрозы и нет никакой напряженности. Напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе», — заявил Дмитрий Песков. Он также добавил, что власти Финляндии должны четко отдавать себе отчет в том, что увеличение военного контингента будет представлять для России угрозу. Это абсолют не спровоцированная и не обоснованная концентрация военных подразделений на российской границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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