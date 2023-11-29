Песков: стягивание войск ЕС к границе России может создать напряженность

Концентрация военных подразделений на российско-финляндской границе может вызвать напряженность. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает. В данном случае это избыточная мера по обеспечению безопасности границ, там нет никакой угрозы и нет никакой напряженности. Напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе», — заявил Дмитрий Песков.
Он также добавил, что власти Финляндии должны четко отдавать себе отчет в том, что увеличение военного контингента будет представлять для России угрозу. Это абсолют не спровоцированная и не обоснованная концентрация военных подразделений на российской границе.
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