В ХМАО продают ремонтные мастерские на базе «Лукойла»

В Покачах (ХМАО) продают две ремонтные мастерские, расположенные на базе ДРСУ ТПП «Покачевнефтегаз» — подразделения компании «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО. Организатор торгов сообщил, что начальная цена построек 31 миллион рублей.
«На торги выставлены два здания на базе ДРСУ ТПП „Покачевнефтегаз“: ремонтно-механическая мастерская и помещение для ремонта дорожной техники. Начальная цена производственного объекта на аукционе — 31 млн рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.
Вместе с постройками продается земельный участок под производственной базой площадью порядка 13 тысяч квадратных метров. Заявки на торги организаторы принимают до конца этого года.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставили на торги базу обанкротившегося совместного предприятия «Славнефти» и «Лукойла». Начальная стоимость недвижимости — 19 млн рублей.
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