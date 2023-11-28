28 ноября 2023

В ХМАО продают ремонтные мастерские на базе «Лукойла»

© Служба новостей «URA.RU»
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Улан-удэнский локомотивный завод. Улан-Удэ., завод, цех, конвейер, производство
Цена двух мастерских на базе «Лукойла» в ХМАО и земельного участка под ними — 31 млн рублей Фото:

В Покачах (ХМАО) продают две ремонтные мастерские, расположенные на базе ДРСУ ТПП «Покачевнефтегаз» — подразделения компании «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО. Организатор торгов сообщил, что начальная цена построек 31 миллион рублей.

«На торги выставлены два здания на базе ДРСУ ТПП „Покачевнефтегаз“: ремонтно-механическая мастерская и помещение для ремонта дорожной техники. Начальная цена производственного объекта на аукционе — 31 млн рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.

Вместе с постройками продается земельный участок под производственной базой площадью порядка 13 тысяч квадратных метров. Заявки на торги организаторы принимают до конца этого года.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставили на торги базу обанкротившегося совместного предприятия «Славнефти» и «Лукойла». Начальная стоимость недвижимости — 19 млн рублей.

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В Покачах (ХМАО) продают две ремонтные мастерские, расположенные на базе ДРСУ ТПП «Покачевнефтегаз» — подразделения компании «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО. Организатор торгов сообщил, что начальная цена построек 31 миллион рублей. «На торги выставлены два здания на базе ДРСУ ТПП „Покачевнефтегаз“: ремонтно-механическая мастерская и помещение для ремонта дорожной техники. Начальная цена производственного объекта на аукционе — 31 млн рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки. Вместе с постройками продается земельный участок под производственной базой площадью порядка 13 тысяч квадратных метров. Заявки на торги организаторы принимают до конца этого года. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставили на торги базу обанкротившегося совместного предприятия «Славнефти» и «Лукойла». Начальная стоимость недвижимости — 19 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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