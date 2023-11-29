Россия запретила поставки продукции двух производителей из Белоруссии

29 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Поставки молочной продукции и мяса от нескольких белорусских производителей временно запретят в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию продукции двух белорусских производителей — Калинковичского молочного комбината и ООО «Мясоопт». Причиной послужило несоответствие продуктов санитарным нормам. Об сообщает сам информационный регулятор. «Временно ограничены поставки молочной продукции от Светлогорского производственного участка филиала „Калинковичский молочный комбинат“ <…> и продукции от ООО „Мясоопт“», — уточнили в Россельхознадзоре. Сообщение регулятора передает РИА Новости. В сырной продукции от молочного комбината выявили препарат мелоксикам, наличие которого не соответствует нормам. В мясе от «Мясоопта» же была зафиксирована кишечная палочка. В связи с этим проблемная продукция будет временно запрещена к поставкам в РФ. На днях Роскачество обнаружило в российских пельменях нескольких марок патогенные бактерии. Они появились вследствие несоблюдения санитарных норм на производственных предприятиях.

Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию продукции двух белорусских производителей — Калинковичского молочного комбината и ООО «Мясоопт». Причиной послужило несоответствие продуктов санитарным нормам. Об сообщает сам информационный регулятор. «Временно ограничены поставки молочной продукции от Светлогорского производственного участка филиала „Калинковичский молочный комбинат“ <…> и продукции от ООО „Мясоопт“», — уточнили в Россельхознадзоре. Сообщение регулятора передает РИА Новости. В сырной продукции от молочного комбината выявили препарат мелоксикам, наличие которого не соответствует нормам. В мясе от «Мясоопта» же была зафиксирована кишечная палочка. В связи с этим проблемная продукция будет временно запрещена к поставкам в РФ. На днях Роскачество обнаружило в российских пельменях нескольких марок патогенные бактерии. Они появились вследствие несоблюдения санитарных норм на производственных предприятиях.