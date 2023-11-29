Россия запретила поставки продукции двух производителей из Белоруссии

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Поставки молочной продукции и мяса от нескольких белорусских производителей временно запретят в РФ Фото:

Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию продукции двух белорусских производителей — Калинковичского молочного комбината и ООО «Мясоопт». Причиной послужило несоответствие продуктов санитарным нормам. Об сообщает сам информационный регулятор.

«Временно ограничены поставки молочной продукции от Светлогорского производственного участка филиала „Калинковичский молочный комбинат“ <…> и продукции от ООО „Мясоопт“», — уточнили в Россельхознадзоре. Сообщение регулятора передает РИА Новости.

В сырной продукции от молочного комбината выявили препарат мелоксикам, наличие которого не соответствует нормам. В мясе от «Мясоопта» же была зафиксирована кишечная палочка. В связи с этим проблемная продукция будет временно запрещена к поставкам в РФ.

На днях Роскачество обнаружило в российских пельменях нескольких марок патогенные бактерии. Они появились вследствие несоблюдения санитарных норм на производственных предприятиях.

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Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию продукции двух белорусских производителей — Калинковичского молочного комбината и ООО «Мясоопт». Причиной послужило несоответствие продуктов санитарным нормам. Об сообщает сам информационный регулятор. «Временно ограничены поставки молочной продукции от Светлогорского производственного участка филиала „Калинковичский молочный комбинат“ <…> и продукции от ООО „Мясоопт“», — уточнили в Россельхознадзоре. Сообщение регулятора передает РИА Новости. В сырной продукции от молочного комбината выявили препарат мелоксикам, наличие которого не соответствует нормам. В мясе от «Мясоопта» же была зафиксирована кишечная палочка. В связи с этим проблемная продукция будет временно запрещена к поставкам в РФ. На днях Роскачество обнаружило в российских пельменях нескольких марок патогенные бактерии. Они появились вследствие несоблюдения санитарных норм на производственных предприятиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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