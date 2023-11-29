Россия запретила поставки продукции двух производителей из Белоруссии

Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию продукции двух белорусских производителей — Калинковичского молочного комбината и ООО «Мясоопт». Причиной послужило несоответствие продуктов санитарным нормам. Об сообщает сам информационный регулятор.
«Временно ограничены поставки молочной продукции от Светлогорского производственного участка филиала „Калинковичский молочный комбинат“ <…> и продукции от ООО „Мясоопт“», — уточнили в Россельхознадзоре. Сообщение регулятора передает РИА Новости.
В сырной продукции от молочного комбината выявили препарат мелоксикам, наличие которого не соответствует нормам. В мясе от «Мясоопта» же была зафиксирована кишечная палочка. В связи с этим проблемная продукция будет временно запрещена к поставкам в РФ.
На днях Роскачество обнаружило в российских пельменях нескольких марок патогенные бактерии. Они появились вследствие несоблюдения санитарных норм на производственных предприятиях.
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