Жители Миньяра Челябинской области потребовали у администрации города компенсировать ущерб собственникам елки, которую они спилили на частном садовом участке. Об этом рассказала URA.RU владелица участка, где росло дерево, Елена Шалдина.
«Написала главе администрации и ее замам, в земельный комитет, ответа никакого не последовало. Жители города, района и всей области заинтересовались, что же произошло с нашей елкой и захотели, чтобы это не осталось безнаказанным, чтобы нам возместили моральный ущерб», — уточнила URA.RU Елена.
Владелица участка рассказала, что эта елка росла в их саду с 1 сентября 1982 года, сажали дерево ее муж с ее отцом, это была память семьи. Участком владельцы пользовались, сажали ягоды и овощи, продавать не собирались, так как он остался в память от родителей. 18 ноября они гуляли рядом с собакой и сфотографировались на фоне елочки, а уже к 25 ноября дерево оказалось на городской площади.
«Елка с нашего участка, случайно так, взяла и исчезла. Вот ветки валяются, которые ненужные были. Мы сначала не поверили, что она наша, но елка была очень похожа. Муж сломал ее верхушку, чтобы она была пышнее, так мы ее и узнали», — сообщила URA.RU Елена.
URA.RU направило запрос главе администрации города Миньяра Гюзель Сибагатулиной. Чиновник пообещала предоставить официальный ответ в ближайшее время.
Ранее стало известно, что жительница Миньяра Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево украшает главную площадь города.
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