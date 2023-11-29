Жители Миньяра потребовали у мэрии компенсацию за украденную елку. Фото, видео

29 ноября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Елка больше 40 лет росла на садовом участке, ее срубили без согласия владельцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Миньяра Челябинской области потребовали у администрации города компенсировать ущерб собственникам елки, которую они спилили на частном садовом участке. Об этом рассказала URA.RU владелица участка, где росло дерево, Елена Шалдина. «Написала главе администрации и ее замам, в земельный комитет, ответа никакого не последовало. Жители города, района и всей области заинтересовались, что же произошло с нашей елкой и захотели, чтобы это не осталось безнаказанным, чтобы нам возместили моральный ущерб», — уточнила URA.RU Елена. Владелица участка рассказала, что эта елка росла в их саду с 1 сентября 1982 года, сажали дерево ее муж с ее отцом, это была память семьи. Участком владельцы пользовались, сажали ягоды и овощи, продавать не собирались, так как он остался в память от родителей. 18 ноября они гуляли рядом с собакой и сфотографировались на фоне елочки, а уже к 25 ноября дерево оказалось на городской площади. «Елка с нашего участка, случайно так, взяла и исчезла. Вот ветки валяются, которые ненужные были. Мы сначала не поверили, что она наша, но елка была очень похожа. Муж сломал ее верхушку, чтобы она была пышнее, так мы ее и узнали», — сообщила URA.RU Елена. URA.RU направило запрос главе администрации города Миньяра Гюзель Сибагатулиной. Чиновник пообещала предоставить официальный ответ в ближайшее время. Ранее стало известно, что жительница Миньяра Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево украшает главную площадь города. Так выглядела елка за несколько дней до ее исчезновения Личный архив Елены Шалдиной Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Миньяра Челябинской области потребовали у администрации города компенсировать ущерб собственникам елки, которую они спилили на частном садовом участке. Об этом рассказала URA.RU владелица участка, где росло дерево, Елена Шалдина. «Написала главе администрации и ее замам, в земельный комитет, ответа никакого не последовало. Жители города, района и всей области заинтересовались, что же произошло с нашей елкой и захотели, чтобы это не осталось безнаказанным, чтобы нам возместили моральный ущерб», — уточнила URA.RU Елена. Владелица участка рассказала, что эта елка росла в их саду с 1 сентября 1982 года, сажали дерево ее муж с ее отцом, это была память семьи. Участком владельцы пользовались, сажали ягоды и овощи, продавать не собирались, так как он остался в память от родителей. 18 ноября они гуляли рядом с собакой и сфотографировались на фоне елочки, а уже к 25 ноября дерево оказалось на городской площади. «Елка с нашего участка, случайно так, взяла и исчезла. Вот ветки валяются, которые ненужные были. Мы сначала не поверили, что она наша, но елка была очень похожа. Муж сломал ее верхушку, чтобы она была пышнее, так мы ее и узнали», — сообщила URA.RU Елена. URA.RU направило запрос главе администрации города Миньяра Гюзель Сибагатулиной. Чиновник пообещала предоставить официальный ответ в ближайшее время. Ранее стало известно, что жительница Миньяра Челябинской области обвинила чиновников в краже елки с ее садового участка. Сейчас дерево украшает главную площадь города.