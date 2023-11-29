В Челябинске резко подорожал труд домработниц

«Авито Работа»: за год труд домработниц в Челябинске стал дороже на 62%

Труд домработниц в Челябинске стал оплачиваться выше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске осенью 2023 года резко подорожал труд домработниц. Как заявили в пресс-службе платформы «Авито Работа», прирост предлагаемых зарплат в сравнении с тем же периодом 2022 года составил 62%.

«Среди профессий больше всего средние предлагаемые заработные платы осенью 2023 года выросли у домработниц. Если год назад за тот же период среднее предложение по оплате труда составляло около 23 тысяч рублей, то теперь сумма составляет 37,4 тысячи, демонстрируя рост на 62%», — отметили сотрудники сервиса.

В среднем зарплаты за год увеличились на 25%. Официанты и бариста стали получать больше на 57% (их зарплата составила, соответственно, 38,7 и 32,6 тысячи рублей), на 43% — администраторы (38,2 тысячи), на 36% — кровельщики (68,3 тысячи), на 35% — кухонные работники (28,5 тысячи рублей).

Говоря о профессиональных сферах, исследователи отметили на значительный прирост в строительном секторе (при увеличении на 31% средняя предлагаемая зарплата осенью 2023 года достигла 66,1 тысячи рублей), среди управленцев (50 тысяч), в сфере транспорта и логистики (54,7 тысячи), в салонах красоты и фитнеса (39,1 тысячи) и автобизнесе (70 тысяч).

На увеличение доходов нанятого персонала повлияло несколько факторов. Перечисляя причины, директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков обратил внимание на дефицит кадров и особенности развития рынков. Так, в рост в строительстве обеспечил спрос на квалифицированных специалистов, например, плиточников. Другими условиями для увеличения зарплат стали повышение уровня жизни населения, рост клиентоориентированности застройщиков и следование строительных фирм требованиям к технике безопасности во время проведения работ.

Изучая область услуг специалистов по дому, аналитики пришли к выводу об острой нехватке кадров. Напряженность в сегменте домашней прислуги стала одной из самых высоких на челябинском рынке труда.