Население ЯНАО увеличилось за счет мигрантов

Миграционный прирост населения в Ямало-Ненецком автономном округе идет за счет приезжих жителей стран СНГ. За первые 10 месяцев этого года в населенные пункты региона прибыл 2351 житель постсоветских стран (за тот же период 2022 года — 1143 человек), сообщается на сайте департамента экономики ЯНАО.
Покинули территорию Ямала 1 208 человек, что значительно меньше по сравнению с 2022 годом, когда выбыло 2544 граждан из стран ближнего зарубежья. Миграционный прирост за счет граждан СНГ составил 1143 человека, говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала года в ЯНАО въехало 16 004 человека, выехало 15 918 граждан. В основном это внутрирегиональная и межрегиональная миграция населения России. Прирост крайне незначителен — 86 человек. В прошлом году за тот же период наблюдалась миграционная убыль населения автономного округа — 2072 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в регионе сократилась рождаемость. При этом отмечается незначительный прирост населения.
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