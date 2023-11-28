Население ЯНАО увеличилось за счет мигрантов

Прирост населения ЯНАО связали с притоком приезжих из стран бывшего СССР

29 ноября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

В 2023 году в ЯНАО приехало более 2 тысяч жителей постсоветских стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миграционный прирост населения в Ямало-Ненецком автономном округе идет за счет приезжих жителей стран СНГ. За первые 10 месяцев этого года в населенные пункты региона прибыл 2351 житель постсоветских стран (за тот же период 2022 года — 1143 человек), сообщается на сайте департамента экономики ЯНАО. Покинули территорию Ямала 1 208 человек, что значительно меньше по сравнению с 2022 годом, когда выбыло 2544 граждан из стран ближнего зарубежья. Миграционный прирост за счет граждан СНГ составил 1143 человека, говорится в сообщении ведомства. Всего с начала года в ЯНАО въехало 16 004 человека, выехало 15 918 граждан. В основном это внутрирегиональная и межрегиональная миграция населения России. Прирост крайне незначителен — 86 человек. В прошлом году за тот же период наблюдалась миграционная убыль населения автономного округа — 2072 человека. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в регионе сократилась рождаемость. При этом отмечается незначительный прирост населения.

Миграционный прирост населения в Ямало-Ненецком автономном округе идет за счет приезжих жителей стран СНГ. За первые 10 месяцев этого года в населенные пункты региона прибыл 2351 житель постсоветских стран (за тот же период 2022 года — 1143 человек), сообщается на сайте департамента экономики ЯНАО. Покинули территорию Ямала 1 208 человек, что значительно меньше по сравнению с 2022 годом, когда выбыло 2544 граждан из стран ближнего зарубежья. Миграционный прирост за счет граждан СНГ составил 1143 человека, говорится в сообщении ведомства. Всего с начала года в ЯНАО въехало 16 004 человека, выехало 15 918 граждан. В основном это внутрирегиональная и межрегиональная миграция населения России. Прирост крайне незначителен — 86 человек. В прошлом году за тот же период наблюдалась миграционная убыль населения автономного округа — 2072 человека. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2023 года в регионе сократилась рождаемость. При этом отмечается незначительный прирост населения.