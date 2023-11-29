В Тюмени задержали банду подростков

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, подросток, полиция, ограничительная лента, арест, задержание
Сейчас подростков проверяют на причастность к преступлениям (архивное фото) Фото:

В Тюмени задержали четырех подростков, которые 27 ноября украли товары из магазина «ЖизньМарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. Однако это может быть не единственный эпизод в криминальной карьере детей.

«Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там также пояснили, что речь идет о подростках, которые в понедельник, 27 ноября, украли товары из магазина «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова. По данным источника агентства в силовых структурах, молодые люди причастны еще как минимум к одному преступлению: краже в магазине «Кальяныч» в ТЦ «Пять звезд».

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В Тюмени задержали четырех подростков, которые 27 ноября украли товары из магазина «ЖизньМарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. Однако это может быть не единственный эпизод в криминальной карьере детей. «Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там также пояснили, что речь идет о подростках, которые в понедельник, 27 ноября, украли товары из магазина «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова. По данным источника агентства в силовых структурах, молодые люди причастны еще как минимум к одному преступлению: краже в магазине «Кальяныч» в ТЦ «Пять звезд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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