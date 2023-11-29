В Тюмени задержали банду подростков

29 ноября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Сейчас подростков проверяют на причастность к преступлениям (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени задержали четырех подростков, которые 27 ноября украли товары из магазина «ЖизньМарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. Однако это может быть не единственный эпизод в криминальной карьере детей. «Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там также пояснили, что речь идет о подростках, которые в понедельник, 27 ноября, украли товары из магазина «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова. По данным источника агентства в силовых структурах, молодые люди причастны еще как минимум к одному преступлению: краже в магазине «Кальяныч» в ТЦ «Пять звезд».

В Тюмени задержали четырех подростков, которые 27 ноября украли товары из магазина «ЖизньМарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. Однако это может быть не единственный эпизод в криминальной карьере детей. «Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там также пояснили, что речь идет о подростках, которые в понедельник, 27 ноября, украли товары из магазина «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова. По данным источника агентства в силовых структурах, молодые люди причастны еще как минимум к одному преступлению: краже в магазине «Кальяныч» в ТЦ «Пять звезд».