В Тюмени задержали банду подростков

В Тюмени задержали четырех подростков, которые 27 ноября украли товары из магазина «ЖизньМарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. Однако это может быть не единственный эпизод в криминальной карьере детей.
«Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там также пояснили, что речь идет о подростках, которые в понедельник, 27 ноября, украли товары из магазина «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова. По данным источника агентства в силовых структурах, молодые люди причастны еще как минимум к одному преступлению: краже в магазине «Кальяныч» в ТЦ «Пять звезд».
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