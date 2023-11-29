Что такое элитное жилье, и где его найти в Кургане

Застройщики выкупают землю в Кургане под жилье с повышенным уровнем комфортности

Дома с высоким уровнем комфортности строят в разных районах города Кургана (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане активно идет строительство новых многоквартирных домов. Для этого застройщики за сотни миллионов выкупают землю в Центральном, Заозерном и других районах города. Некоторые из новостроек отличаются повышенной комфортностью. Курганцы называют такое жилье элитным, но так ли это на самом деле, URA.RU рассказал источник из сферы недвижимости.

«Элитное жилье — это про статус. Его выбирают люди с требованиями к комфорту. Это могут быть бизнесмены, юристы, руководители различных организаций и другие. В Кургане есть такое жилье», — рассказал источник в беседе с корреспондентом URA.RU.

Из обязательных атрибутов такой недвижимости отмечают огороженную территорию, видеонаблюдение на придомовой территории и помещениях общего пользования, независимое от города отопление, лучший район с благоустройством и развитой инфраструктурой, качество строительства и материалов, лучшие планировка и дизайн помещений, которые учитывают потребности всех жителей. В Кургане застройщики предлагают варианты жилья повышенной комфортности и безопасности под разные запросы покупателя.

Компания-застройщик «Атлант» разместила новые ЖК «Династия» в Центральном районе с видом на набережную Кургана. Также в центре есть ЖК «Резиденция» от компании «Брусника» с многоуровневыми квартирами в два и даже три этажа, открытыми террасами и парковкой под жилыми помещениями. В Заозерном районе началось строительство района «Малиновые высоты» с элитным жильем по курганским меркам, которое по проекту предлагает квартиры с высокими потолками, панорамным остеклением. В этом районе установят заправочную станцию для электромобилей и другие объекты инфраструктуры. Также специалисты по недвижимости отмечают, что район Шевелевка считается элитным по критериям для домов повышенной комфортности.