Тюменские власти утвердят новые тарифы на коммунальные услуги к концу года

Новые цены на ЖКУ в Тюменской области станут известны 20 декабря

В Тюменской области поднимутся тарифы на ЖКУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменское правительство определит размер повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к 20 декабря 2023 года. По стране тарифы поднимут с 1 июля 2024 года на 9,8%. Об этом во время прямо линии заявил губернатор Александр Моор.

«Это усредненная величина. По регионам предел будет разным. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше. В настоящее время мы рассчитываем этот показатель. До 20 декабря мы уже утвердим тарифы», — сообщил глава региона.

В июле 2023 года власти Тюменской области подняли тарифы на ЖКУ на 14,9%. Тюменцы могут рассчитывать на субсидии. Компенсации получают те, чей платеж за ЖКУ составляет более 22% дохода (или общего дохода семьи).