28 ноября 2023

Власти Сургута планируют увеличить численность населения на 200 тысяч за 20 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, зима, несанкционированная акция, протестующая молодежь, мороз, холод, толпа людей
После 2044 года в Сургут будет сокращать потоки миграции Фото:

Власти Сургута (ХМАО) планируют увеличить численность населения за 20 лет практически на 200 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы города Артем Кириленко на брифинге, посвященном стратегии социально-экономического развития Сургута до 2036 года, с целевыми ориентирами до 2050-го, передает корреспондент URA.RU из мэрии.

«Для комфортного проживания в Сургуте 580 тысяч населения — это предел, который, скажем так, позволит всем жить комфортно. Исходя из той динамики роста населения, которая у нас сейчас есть, мы этого предела достигнем примерно около 2044 года», — сообщил Кириленко.

После того как предел населения будет достигнут, власти города начнут применять технологии по сокращению миграционного потока. «Либо уплотнение застройки и уменьшение квадратных площадей на одного человека, либо, соответственно, миграционный поток должен стать отрицательным. Мы заложили это в проект стратегии», — добавил Кириленко.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО стал лидером среди регионов УрФО по миграционному приросту. Лидером среди окружных муниципалитетов стал Сургут.

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Власти Сургута (ХМАО) планируют увеличить численность населения за 20 лет практически на 200 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы города Артем Кириленко на брифинге, посвященном стратегии социально-экономического развития Сургута до 2036 года, с целевыми ориентирами до 2050-го, передает корреспондент URA.RU из мэрии. «Для комфортного проживания в Сургуте 580 тысяч населения — это предел, который, скажем так, позволит всем жить комфортно. Исходя из той динамики роста населения, которая у нас сейчас есть, мы этого предела достигнем примерно около 2044 года», — сообщил Кириленко. После того как предел населения будет достигнут, власти города начнут применять технологии по сокращению миграционного потока. «Либо уплотнение застройки и уменьшение квадратных площадей на одного человека, либо, соответственно, миграционный поток должен стать отрицательным. Мы заложили это в проект стратегии», — добавил Кириленко. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО стал лидером среди регионов УрФО по миграционному приросту. Лидером среди окружных муниципалитетов стал Сургут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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