Власти Сургута планируют увеличить численность населения на 200 тысяч за 20 лет

29 ноября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

После 2044 года в Сургут будет сокращать потоки миграции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) планируют увеличить численность населения за 20 лет практически на 200 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы города Артем Кириленко на брифинге, посвященном стратегии социально-экономического развития Сургута до 2036 года, с целевыми ориентирами до 2050-го, передает корреспондент URA.RU из мэрии. «Для комфортного проживания в Сургуте 580 тысяч населения — это предел, который, скажем так, позволит всем жить комфортно. Исходя из той динамики роста населения, которая у нас сейчас есть, мы этого предела достигнем примерно около 2044 года», — сообщил Кириленко. После того как предел населения будет достигнут, власти города начнут применять технологии по сокращению миграционного потока. «Либо уплотнение застройки и уменьшение квадратных площадей на одного человека, либо, соответственно, миграционный поток должен стать отрицательным. Мы заложили это в проект стратегии», — добавил Кириленко. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО стал лидером среди регионов УрФО по миграционному приросту. Лидером среди окружных муниципалитетов стал Сургут.

Власти Сургута (ХМАО) планируют увеличить численность населения за 20 лет практически на 200 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы города Артем Кириленко на брифинге, посвященном стратегии социально-экономического развития Сургута до 2036 года, с целевыми ориентирами до 2050-го, передает корреспондент URA.RU из мэрии. «Для комфортного проживания в Сургуте 580 тысяч населения — это предел, который, скажем так, позволит всем жить комфортно. Исходя из той динамики роста населения, которая у нас сейчас есть, мы этого предела достигнем примерно около 2044 года», — сообщил Кириленко. После того как предел населения будет достигнут, власти города начнут применять технологии по сокращению миграционного потока. «Либо уплотнение застройки и уменьшение квадратных площадей на одного человека, либо, соответственно, миграционный поток должен стать отрицательным. Мы заложили это в проект стратегии», — добавил Кириленко. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО стал лидером среди регионов УрФО по миграционному приросту. Лидером среди окружных муниципалитетов стал Сургут.