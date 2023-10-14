ХМАО стал лидером среди регионов УрФО по миграционному приросту

15 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

ХМАО заняла первое место по миграционному приросту среди регионов УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО за 2023 год население за счет миграции увеличилось на 12 970 человек. Этот показатель стал лидирующим среди регионов УрФО. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «Миграционный прирост в ХМАО за семь месяцев 2023 года составил 12 970 человек. Второе место после Югры заняла Тюменская область, где население за счет миграции увеличилось на 4 275 человек. На третьем месте Челябинская область с миграционным приростом в 2 403 человек», — указано в документе на сайте Росстата. Ранее в 2022 году в крупных городах ХМАО выросла численность населения. Наибольший прирост отмечен в Сургуте. Там количество людей увеличилось на 5,6 тысяч человек. Город преодолел отметку в 400 тысяч населения. Так на начало 2023 года в нем проживет 401,5 тысяч жителей.

В ХМАО за 2023 год население за счет миграции увеличилось на 12 970 человек. Этот показатель стал лидирующим среди регионов УрФО. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «Миграционный прирост в ХМАО за семь месяцев 2023 года составил 12 970 человек. Второе место после Югры заняла Тюменская область, где население за счет миграции увеличилось на 4 275 человек. На третьем месте Челябинская область с миграционным приростом в 2 403 человек», — указано в документе на сайте Росстата. Ранее в 2022 году в крупных городах ХМАО выросла численность населения. Наибольший прирост отмечен в Сургуте. Там количество людей увеличилось на 5,6 тысяч человек. Город преодолел отметку в 400 тысяч населения. Так на начало 2023 года в нем проживет 401,5 тысяч жителей.