14 октября 2023
13 октября 2023

ХМАО стал лидером среди регионов УрФО по миграционному приросту

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО заняла первое место по миграционному приросту среди регионов УрФО Фото:

В ХМАО за 2023 год население за счет миграции увеличилось на 12 970 человек. Этот показатель стал лидирующим среди регионов УрФО. Информация об этом размещена на сайте Росстата.

«Миграционный прирост в ХМАО за семь месяцев 2023 года составил 12 970 человек. Второе место после Югры заняла Тюменская область, где население за счет миграции увеличилось на 4 275 человек. На третьем месте Челябинская область с миграционным приростом в 2 403 человек», — указано в документе на сайте Росстата.

Ранее в 2022 году в крупных городах ХМАО выросла численность населения. Наибольший прирост отмечен в Сургуте. Там количество людей увеличилось на 5,6 тысяч человек. Город преодолел отметку в 400 тысяч населения. Так на начало 2023 года в нем проживет 401,5 тысяч жителей.

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В ХМАО за 2023 год население за счет миграции увеличилось на 12 970 человек. Этот показатель стал лидирующим среди регионов УрФО. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «Миграционный прирост в ХМАО за семь месяцев 2023 года составил 12 970 человек. Второе место после Югры заняла Тюменская область, где население за счет миграции увеличилось на 4 275 человек. На третьем месте Челябинская область с миграционным приростом в 2 403 человек», — указано в документе на сайте Росстата. Ранее в 2022 году в крупных городах ХМАО выросла численность населения. Наибольший прирост отмечен в Сургуте. Там количество людей увеличилось на 5,6 тысяч человек. Город преодолел отметку в 400 тысяч населения. Так на начало 2023 года в нем проживет 401,5 тысяч жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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