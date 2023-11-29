Автозавод Миасса удвоит темп сборки машин

Автозавод Миасса снова ускорит выпуск грузовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) в 2024 году планирует выйти на ежесуточную сборку 86 грузовиков, что почти в два раза выше показателя 2022 года. Как URA.RU рассказал гендиректор «Урала» Павел Яковлев, ускорением выпуска занимается производственно-технологический департамент.

«В 2024 году планируем обеспечить сборку 86 автомобилей в сутки. Задачи 2023 года выполнены, что является достижением производственно-технологического департамента», — сообщил URA.RU Яковлев.

Руководитель завода добавил, что в настоящее время стабильно выдерживается темп в 72-78 машин ежесуточно. В 2022 году показатель составлял, по данным пресс-службы предприятия, 45 автомобилей.

Одновременно завод продолжает строительство второго конвейера. Как сообщил Яковлев, составлены графики строительных работ и поставок оборудования. Закладка первого камня состоялась в конце июня, о начале работ стало известно в начале того же месяца.

На новый, более короткий, конвейер перенесут производство трудоемких машин, которые с трудом вписываются в рамки существующих производственных мощностей. Строящийся конвейер не будет ленточным, что позволит менять его скорость без вреда для техпроцесса. В год конвейер позволит собирать пять тысяч автомобилей. Отправной точкой для расчета стоимости возводимых помещений на заводе предложили считать цену строительных работ на уровне 65 тысяч рублей за кв. метр без учета расходов на оборудование. При этом площадь нового цеха составит 42 тысячи кв. метров.

В пример модели для производства на конвейере Яковлев привел «Урал-9593», который является шасси для кранов грузоподъемностью в 50 тонн. Габариты модели вызывают трудности, которые будут нивелированы с запуском новой линии. Параллельно на заводе экспериментируют с модификацией модели, грузоподъемность которой хотят увеличить до 60 тонн.