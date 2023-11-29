В Тюмени на концерте Ларисы Долиной спел уволенный за мат телеведущий

29 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Никита Белов поблагодарил артистку за предоставленную возможность выступить перед публикой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, которого уволили за нецензурную брань в эфире, спел с Ларисой Долиной на ее концерте в Тюмени 28 ноября. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лариса Александровна, выступить с вами на одной сцене — честь для меня. Тем более в рамках концерта, который вы вели и на котором блестяще исполнили довольно сложные произведения. Вы дали мне шанс, который я заслужил своим трудом», — написал Никита Белов. У Никиты Белова регулярно проходят концерты в Тюмени. Он является одним из участников коллектива, играющего джаз-мануш. Ранее URA.RU рассказывало об инциденте, связанном с увольнением Никиты Белова с телеканала «Тюменское время»: ведущий выругался матом в эфире.

Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, которого уволили за нецензурную брань в эфире, спел с Ларисой Долиной на ее концерте в Тюмени 28 ноября. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лариса Александровна, выступить с вами на одной сцене — честь для меня. Тем более в рамках концерта, который вы вели и на котором блестяще исполнили довольно сложные произведения. Вы дали мне шанс, который я заслужил своим трудом», — написал Никита Белов. У Никиты Белова регулярно проходят концерты в Тюмени. Он является одним из участников коллектива, играющего джаз-мануш. Ранее URA.RU рассказывало об инциденте, связанном с увольнением Никиты Белова с телеканала «Тюменское время»: ведущий выругался матом в эфире.