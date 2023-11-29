В Тюмени на концерте Ларисы Долиной спел уволенный за мат телеведущий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , концерт, долина, саур-могила
Никита Белов поблагодарил артистку за предоставленную возможность выступить перед публикой Фото:

Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, которого уволили за нецензурную брань в эфире, спел с Ларисой Долиной на ее концерте в Тюмени 28 ноября. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Лариса Александровна, выступить с вами на одной сцене — честь для меня. Тем более в рамках концерта, который вы вели и на котором блестяще исполнили довольно сложные произведения. Вы дали мне шанс, который я заслужил своим трудом», — написал Никита Белов.

У Никиты Белова регулярно проходят концерты в Тюмени. Он является одним из участников коллектива, играющего джаз-мануш. Ранее URA.RU рассказывало об инциденте, связанном с увольнением Никиты Белова с телеканала «Тюменское время»: ведущий выругался матом в эфире.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, которого уволили за нецензурную брань в эфире, спел с Ларисой Долиной на ее концерте в Тюмени 28 ноября. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лариса Александровна, выступить с вами на одной сцене — честь для меня. Тем более в рамках концерта, который вы вели и на котором блестяще исполнили довольно сложные произведения. Вы дали мне шанс, который я заслужил своим трудом», — написал Никита Белов. У Никиты Белова регулярно проходят концерты в Тюмени. Он является одним из участников коллектива, играющего джаз-мануш. Ранее URA.RU рассказывало об инциденте, связанном с увольнением Никиты Белова с телеканала «Тюменское время»: ведущий выругался матом в эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...