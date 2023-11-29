В Тюмени на концерте Ларисы Долиной спел уволенный за мат телеведущий

Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, которого уволили за нецензурную брань в эфире, спел с Ларисой Долиной на ее концерте в Тюмени 28 ноября. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Лариса Александровна, выступить с вами на одной сцене — честь для меня. Тем более в рамках концерта, который вы вели и на котором блестяще исполнили довольно сложные произведения. Вы дали мне шанс, который я заслужил своим трудом», — написал Никита Белов.
У Никиты Белова регулярно проходят концерты в Тюмени. Он является одним из участников коллектива, играющего джаз-мануш. Ранее URA.RU рассказывало об инциденте, связанном с увольнением Никиты Белова с телеканала «Тюменское время»: ведущий выругался матом в эфире.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.