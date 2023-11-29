Моор выделит Тобольску деньги на решение ежегодной проблемы с переправой

Тобольск за счет областного бюджета купит судно на воздушной подушке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица, переправа, воздушная подушка
В Тобольске появится свой собственный межсезонный транспорт Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить деньги на покупку судна на воздушной подушке, чтобы оно всегда было на балансе в Тобольске и люди не испытывали проблем с переправой в период ледостава. Информацию губернатор озвучил во время своего прямого эфира, в разговоре с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым.

«Судно на воздушной подушке — хороший и правильный выход [на время отсутствия парома]. Мы выделим денежные средства, чтобы в следующем году приобрести в Тобольск свое судно. Чтобы в период межсезонья таких ситуаций не возникало», — заявил Александр Моор в разговоре с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым.

Как ранее писало URA.RU, закрытие паромной переправы между двумя берегами в Тобольске обернулось скандалом. Люди не могли добраться с одной стороны на другую, оказавшись отрезаны рекой. Для решения проблемы власти сначала предложили гражданам пользоваться электричками, а 29 ноября из Увата было доставлено судно на воздушной подушке, взятое властями взаймы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить деньги на покупку судна на воздушной подушке, чтобы оно всегда было на балансе в Тобольске и люди не испытывали проблем с переправой в период ледостава. Информацию губернатор озвучил во время своего прямого эфира, в разговоре с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. «Судно на воздушной подушке — хороший и правильный выход [на время отсутствия парома]. Мы выделим денежные средства, чтобы в следующем году приобрести в Тобольск свое судно. Чтобы в период межсезонья таких ситуаций не возникало», — заявил Александр Моор в разговоре с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. Как ранее писало URA.RU, закрытие паромной переправы между двумя берегами в Тобольске обернулось скандалом. Люди не могли добраться с одной стороны на другую, оказавшись отрезаны рекой. Для решения проблемы власти сначала предложили гражданам пользоваться электричками, а 29 ноября из Увата было доставлено судно на воздушной подушке, взятое властями взаймы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...