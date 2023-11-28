28 ноября 2023

Курганский завод по производству газов назвали лучшим в стране

Разработки курганского завода «Медимэкс» признали лучшими на промышленном форуме
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский завод по производству газов признали лучшим в стране Фото:

Курганское предприятие «Медимэкс» получила признание, одержав победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Лидер высоких технологий». Об этом сообщили в правительстве региона.

«ООО „Медимэкс“ стала „Лидером высоких технологий“ в номинации „Химическая промышленность“», — рассказали в правительстве. Итоги были подведены на промышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Курганский завод производит углерод и метан с уникальной чистотой. Газы используют в промышленности, пищевом производстве. «Предприятие покрывает потребности страны в промышленных газах и полностью заменяет ушедших поставщиков из Италии и Германии», — информирует telegram-канал правительства Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское предприятие представило свое производство на выставке в Узбекистане. Стенд завода «Медимэкс», производящего уникальные газы, посетил замминистра геологической промышленности республики.

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Курганское предприятие «Медимэкс» получила признание, одержав победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Лидер высоких технологий». Об этом сообщили в правительстве региона. «ООО „Медимэкс“ стала „Лидером высоких технологий“ в номинации „Химическая промышленность“», — рассказали в правительстве. Итоги были подведены на промышленном форуме в Санкт-Петербурге. Курганский завод производит углерод и метан с уникальной чистотой. Газы используют в промышленности, пищевом производстве. «Предприятие покрывает потребности страны в промышленных газах и полностью заменяет ушедших поставщиков из Италии и Германии», — информирует telegram-канал правительства Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что курганское предприятие представило свое производство на выставке в Узбекистане. Стенд завода «Медимэкс», производящего уникальные газы, посетил замминистра геологической промышленности республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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