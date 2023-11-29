Губернатор Моор рассказал, когда появится дорога в деревню Дударева

Губернатор Моор: в Дударева построят дорогу после изъятия земельного участка
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, грейдер, урал, строительство, м5, новая дорога, щебень, автомобильная дорога
Планируется построить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта Фото:

В деревне Дударева Тюменского района Тюменской области начнут строительство дороги и благоустройство улицы Сергея Джанбровского после изъятия земельного участка из частной собственности. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии.

«Проект благоустройства улицы в деревне Дударева уже разработан, у нас получено положительное заключение госэкспертизы. Есть один вопрос, который препятствует началу строительства дороги. Участок находится в частной собственности, сейчас мы занимаемся изъятием участка. Пока земля частная, мы не имеет права вкладывать туда бюджетные деньги. Оценка участка проведена, собственнику направили соглашение», — рассказал глава региона, отвечая на вопросы местных жителей.

Если собственник участка откажет властям, то изымать землю будут в судебном порядке. Губернатор отметил, что планируется построить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта. Проект прошел экспертизу. Для строительства развязки также будут изымать земли.

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В деревне Дударева Тюменского района Тюменской области начнут строительство дороги и благоустройство улицы Сергея Джанбровского после изъятия земельного участка из частной собственности. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии. «Проект благоустройства улицы в деревне Дударева уже разработан, у нас получено положительное заключение госэкспертизы. Есть один вопрос, который препятствует началу строительства дороги. Участок находится в частной собственности, сейчас мы занимаемся изъятием участка. Пока земля частная, мы не имеет права вкладывать туда бюджетные деньги. Оценка участка проведена, собственнику направили соглашение», — рассказал глава региона, отвечая на вопросы местных жителей. Если собственник участка откажет властям, то изымать землю будут в судебном порядке. Губернатор отметил, что планируется построить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта. Проект прошел экспертизу. Для строительства развязки также будут изымать земли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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