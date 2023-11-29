Губернатор Моор рассказал, когда появится дорога в деревню Дударева

Губернатор Моор: в Дударева построят дорогу после изъятия земельного участка

29 ноября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Планируется построить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта Фото: Анна Майорова © URA.RU В деревне Дударева Тюменского района Тюменской области начнут строительство дороги и благоустройство улицы Сергея Джанбровского после изъятия земельного участка из частной собственности. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии. «Проект благоустройства улицы в деревне Дударева уже разработан, у нас получено положительное заключение госэкспертизы. Есть один вопрос, который препятствует началу строительства дороги. Участок находится в частной собственности, сейчас мы занимаемся изъятием участка. Пока земля частная, мы не имеет права вкладывать туда бюджетные деньги. Оценка участка проведена, собственнику направили соглашение», — рассказал глава региона, отвечая на вопросы местных жителей. Если собственник участка откажет властям, то изымать землю будут в судебном порядке. Губернатор отметил, что планируется построить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта. Проект прошел экспертизу. Для строительства развязки также будут изымать земли.

В деревне Дударева Тюменского района Тюменской области начнут строительство дороги и благоустройство улицы Сергея Джанбровского после изъятия земельного участка из частной собственности. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии. «Проект благоустройства улицы в деревне Дударева уже разработан, у нас получено положительное заключение госэкспертизы. Есть один вопрос, который препятствует началу строительства дороги. Участок находится в частной собственности, сейчас мы занимаемся изъятием участка. Пока земля частная, мы не имеет права вкладывать туда бюджетные деньги. Оценка участка проведена, собственнику направили соглашение», — рассказал глава региона, отвечая на вопросы местных жителей. Если собственник участка откажет властям, то изымать землю будут в судебном порядке. Губернатор отметил, что планируется построить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта. Проект прошел экспертизу. Для строительства развязки также будут изымать земли.