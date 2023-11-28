В Ноябрьске жители пожаловались на проблемную многоэтажку

29 ноября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска пожаловались на стройку по Космонавтов, 35 (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) жители дома по улице Космонавтов, 35 пожаловались на проблемную многоэтажку, которая строится рядом с их домом. По их мнению, строительство дома ведется с нарушением норм и правил (СНиП), а само строение расположено на недопустимо близком к их жилому дому расстоянии, сообщил URA.RU один из жильцов. «Стройка в Ноябрьске в районе дома 35 по улице Космонавтов идет почти десять лет. Объект строится на расстоянии около 13 метров от нашего дома, что противоречит СНиП, в результате мы недополучаем дневного света. В текущем году стены дома были снесены из-за нарушения несущих конструкций, после чего строители снова начали поднимать стены на том же основании», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Жильцы считают строительство незаконным, потому что расстояние между их домом и строящимся объектом не соответствует СНиП, а после изменения проектной документации со стороны администрации не была проведена повторная экспертиза. Собеседник агентства добавил, что жильцы обращались с жалобой в Ноябрьский городской суд и прокуратуру. В пресс-службе администрации Ноябрьска URA.RU пояснили, что на указанном участке строится многоквартирный четырехэтажный дом. Разрешение на строительство выдано на основании требований Градостроительного кодекса РФ. Проект прошел государственную экспертизу, оснований запрещать стройку нет. Контроль над строительством ведет служба окружного Государственного строительного надзора. Ранее URA.RU рассказало, что строящийся дом на улице Космонавтов, 35 стал центром скандала с обманутыми дольщиками в Ноябрьске. Из-за банкротства застройщика — компании «Стройдом» люди остались без денег, вложенных в недвижимость. В 2021 году обманутым дольщикам были обещаны пути решения проблемы. Позже сам недострой решено было снести из-за обнаруженных ошибок в проектной документации. Кроме того, заброшенная стройка служила центром притяжения для игр детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) жители дома по улице Космонавтов, 35 пожаловались на проблемную многоэтажку, которая строится рядом с их домом. По их мнению, строительство дома ведется с нарушением норм и правил (СНиП), а само строение расположено на недопустимо близком к их жилому дому расстоянии, сообщил URA.RU один из жильцов. «Стройка в Ноябрьске в районе дома 35 по улице Космонавтов идет почти десять лет. Объект строится на расстоянии около 13 метров от нашего дома, что противоречит СНиП, в результате мы недополучаем дневного света. В текущем году стены дома были снесены из-за нарушения несущих конструкций, после чего строители снова начали поднимать стены на том же основании», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Жильцы считают строительство незаконным, потому что расстояние между их домом и строящимся объектом не соответствует СНиП, а после изменения проектной документации со стороны администрации не была проведена повторная экспертиза. Собеседник агентства добавил, что жильцы обращались с жалобой в Ноябрьский городской суд и прокуратуру. В пресс-службе администрации Ноябрьска URA.RU пояснили, что на указанном участке строится многоквартирный четырехэтажный дом. Разрешение на строительство выдано на основании требований Градостроительного кодекса РФ. Проект прошел государственную экспертизу, оснований запрещать стройку нет. Контроль над строительством ведет служба окружного Государственного строительного надзора. Ранее URA.RU рассказало, что строящийся дом на улице Космонавтов, 35 стал центром скандала с обманутыми дольщиками в Ноябрьске. Из-за банкротства застройщика — компании «Стройдом» люди остались без денег, вложенных в недвижимость. В 2021 году обманутым дольщикам были обещаны пути решения проблемы. Позже сам недострой решено было снести из-за обнаруженных ошибок в проектной документации. Кроме того, заброшенная стройка служила центром притяжения для игр детей.