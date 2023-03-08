Мэрия в ЯНАО решит судьбу заброшенного недостроя. Видео

09 марта 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Застройщик обследует заброшенный недостроенный дом в Ноябрьске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) после обследования долгостроя рядом с улицей Космонавтов, 35, власти решат его дальнейшую судьбу. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в соцсети «Вконтакте». «В настоящее время застройщик ведет проектно изыскательские работы и обследование объекта. По результатам будет принято решение о его дальнейшей судьбе», — говорится в группе «Происшествия Ноябрьск». Также жители сообщили, что на заброшенной стройке неизвестные что-то жгут. «Давно пора снести это здание, пылится который год, сколько раз там поджигали и бумагу, и все что под руку попадется», — написал Chiefkeef Molodoybezdar. В администрации порекомендовали обратиться в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ввели в эксплуатацию здание полиции. Объект считался долгостроем, а его строительство началось в 2012 году.

В Ноябрьске (ЯНАО) после обследования долгостроя рядом с улицей Космонавтов, 35, власти решат его дальнейшую судьбу. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в соцсети «Вконтакте». «В настоящее время застройщик ведет проектно изыскательские работы и обследование объекта. По результатам будет принято решение о его дальнейшей судьбе», — говорится в группе «Происшествия Ноябрьск». Также жители сообщили, что на заброшенной стройке неизвестные что-то жгут. «Давно пора снести это здание, пылится который год, сколько раз там поджигали и бумагу, и все что под руку попадется», — написал Chiefkeef Molodoybezdar. В администрации порекомендовали обратиться в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ввели в эксплуатацию здание полиции. Объект считался долгостроем, а его строительство началось в 2012 году.