08 марта 2023
07 марта 2023

Мэрия в ЯНАО решит судьбу заброшенного недостроя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой возле здания правительства Свердловской области. Екатеринбург, долгострой, колючая проволока, строительная площадка, недострой, офисное здание, город екатеринбург, улица антона валека8
Застройщик обследует заброшенный недостроенный дом в Ноябрьске (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) после обследования долгостроя рядом с улицей Космонавтов, 35, власти решат его дальнейшую судьбу. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в соцсети «Вконтакте».

«В настоящее время застройщик ведет проектно изыскательские работы и обследование объекта. По результатам будет принято решение о его дальнейшей судьбе», — говорится в группе «Происшествия Ноябрьск».

Также жители сообщили, что на заброшенной стройке неизвестные что-то жгут. «Давно пора снести это здание, пылится который год, сколько раз там поджигали и бумагу, и все что под руку попадется», — написал Chiefkeef Molodoybezdar. В администрации порекомендовали обратиться в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ввели в эксплуатацию здание полиции. Объект считался долгостроем, а его строительство началось в 2012 году.

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В Ноябрьске (ЯНАО) после обследования долгостроя рядом с улицей Космонавтов, 35, власти решат его дальнейшую судьбу. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в соцсети «Вконтакте». «В настоящее время застройщик ведет проектно изыскательские работы и обследование объекта. По результатам будет принято решение о его дальнейшей судьбе», — говорится в группе «Происшествия Ноябрьск». Также жители сообщили, что на заброшенной стройке неизвестные что-то жгут. «Давно пора снести это здание, пылится который год, сколько раз там поджигали и бумагу, и все что под руку попадется», — написал Chiefkeef Molodoybezdar. В администрации порекомендовали обратиться в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ввели в эксплуатацию здание полиции. Объект считался долгостроем, а его строительство началось в 2012 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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