Суд Москвы заочно арестовал победительницу Евровидения-2016

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, арест, уголовник, судебное заседание, полиция, суд, клетка
Джамале заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото:

Московский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову), которая в 2016 году победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. Ее обвиняют в фейках против Вооруженных сил РФ, сообщили в прокуратуре.

«В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале прокуратуры. По данным ведомства, она опубликовала в на своей странице в соцсети запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову), которая в 2016 году победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. Ее обвиняют в фейках против Вооруженных сил РФ, сообщили в прокуратуре. «В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале прокуратуры. По данным ведомства, она опубликовала в на своей странице в соцсети запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции. Ранее Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...