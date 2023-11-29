Суд Москвы заочно арестовал победительницу Евровидения-2016

29 ноября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Джамале заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову), которая в 2016 году победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. Ее обвиняют в фейках против Вооруженных сил РФ, сообщили в прокуратуре. «В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале прокуратуры. По данным ведомства, она опубликовала в на своей странице в соцсети запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции. Ранее Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.

Московский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову), которая в 2016 году победила на «Евровидении» с песней о депортации крымских татар. Ее обвиняют в фейках против Вооруженных сил РФ, сообщили в прокуратуре. «В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале прокуратуры. По данным ведомства, она опубликовала в на своей странице в соцсети запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции. Ранее Джамалу (Сусану Джамаладинову) объявили в России в уголовный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД.