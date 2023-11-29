Фракция КПРФ сменила позицию по бюджету Тюмени

29 ноября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Два депутата фракции КПРФ воздержатся от принятия бюджета Тюмени на 2024 год Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На заседании фракции КПРФ в городской думе Тюмени руководитель областной парторганизации Тамара Казанцева рекомендовала депутатам воздержаться от протестного голосования по бюджету города. Свою позицию Казанцева объяснила хорошей подготовкой городскими властями публичных слушаний по проекту бюджета. Депутаты фракции КПРФ приняли рекомендации руководителя и не будут голосовать против принятия бюджета, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы (фракция КПРФ в облдуме — прим. ред.) выступили и не проголосовали за бюджет. Но вы можете воздержаться. Потому что городские власти публичные слушания провели, людей выслушали, никого не удалили. Сказали, что пожелания будут выполнять», — прокомментировала новый бюджет Тамара Казанцева. Депутаты фракции в гордуме Сергей Пыхалов и Александр Ким планировали поддержать протестное голосование по бюджету. Ранее фракция КПРФ в Тюменской областной думе во главе с Тамарой Казанцевой проголосовала против принятия бюджета региона, это было воспринято руководством облдумы как демарш и неисполнение своих рабочих обязанностей.

На заседании фракции КПРФ в городской думе Тюмени руководитель областной парторганизации Тамара Казанцева рекомендовала депутатам воздержаться от протестного голосования по бюджету города. Свою позицию Казанцева объяснила хорошей подготовкой городскими властями публичных слушаний по проекту бюджета. Депутаты фракции КПРФ приняли рекомендации руководителя и не будут голосовать против принятия бюджета, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы (фракция КПРФ в облдуме — прим. ред.) выступили и не проголосовали за бюджет. Но вы можете воздержаться. Потому что городские власти публичные слушания провели, людей выслушали, никого не удалили. Сказали, что пожелания будут выполнять», — прокомментировала новый бюджет Тамара Казанцева. Депутаты фракции в гордуме Сергей Пыхалов и Александр Ким планировали поддержать протестное голосование по бюджету. Ранее фракция КПРФ в Тюменской областной думе во главе с Тамарой Казанцевой проголосовала против принятия бюджета региона, это было воспринято руководством облдумы как демарш и неисполнение своих рабочих обязанностей.