22 ноября 2023

Председатель Тюменской облдумы отчитал коммунистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, лосева инна, сайфитдинов фуат
Председатель Тюменской областной думы выступил во время принятия бюджета в итоговом чтении Фото:

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов отчитал фракцию КПРФ за голосование против принятия бюджета. Он заявил коммунистам, что они пропустили важную встречу с губернатором и их критика голословна. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте событий.

«О специфике формирования бюджета, особенностях и сложностях депутатам говорил Александр Моор на традиционной встрече накануне послания. К сожалению, ни одного представителя от фракции КПРФ на ней не было. Отсюда и несколько голословные заявления на заседаниях думы от лица фракции. И голосование „против“», — высказал депутатам Сайфитдинов.

Бюджет региона в итоге был принят 39 депутатами, против проголосовали четверо коммунистов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году доходная часть бюджета составит 242,6 млрд рублей, расходы составляют 286,3 млрд рублей.

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Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов отчитал фракцию КПРФ за голосование против принятия бюджета. Он заявил коммунистам, что они пропустили важную встречу с губернатором и их критика голословна. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте событий. «О специфике формирования бюджета, особенностях и сложностях депутатам говорил Александр Моор на традиционной встрече накануне послания. К сожалению, ни одного представителя от фракции КПРФ на ней не было. Отсюда и несколько голословные заявления на заседаниях думы от лица фракции. И голосование „против“», — высказал депутатам Сайфитдинов. Бюджет региона в итоге был принят 39 депутатами, против проголосовали четверо коммунистов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году доходная часть бюджета составит 242,6 млрд рублей, расходы составляют 286,3 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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