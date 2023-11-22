Председатель Тюменской облдумы отчитал коммунистов

23 ноября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Председатель Тюменской областной думы выступил во время принятия бюджета в итоговом чтении Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов отчитал фракцию КПРФ за голосование против принятия бюджета. Он заявил коммунистам, что они пропустили важную встречу с губернатором и их критика голословна. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте событий. «О специфике формирования бюджета, особенностях и сложностях депутатам говорил Александр Моор на традиционной встрече накануне послания. К сожалению, ни одного представителя от фракции КПРФ на ней не было. Отсюда и несколько голословные заявления на заседаниях думы от лица фракции. И голосование „против“», — высказал депутатам Сайфитдинов. Бюджет региона в итоге был принят 39 депутатами, против проголосовали четверо коммунистов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году доходная часть бюджета составит 242,6 млрд рублей, расходы составляют 286,3 млрд рублей.

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов отчитал фракцию КПРФ за голосование против принятия бюджета. Он заявил коммунистам, что они пропустили важную встречу с губернатором и их критика голословна. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте событий. «О специфике формирования бюджета, особенностях и сложностях депутатам говорил Александр Моор на традиционной встрече накануне послания. К сожалению, ни одного представителя от фракции КПРФ на ней не было. Отсюда и несколько голословные заявления на заседаниях думы от лица фракции. И голосование „против“», — высказал депутатам Сайфитдинов. Бюджет региона в итоге был принят 39 депутатами, против проголосовали четверо коммунистов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году доходная часть бюджета составит 242,6 млрд рублей, расходы составляют 286,3 млрд рублей.