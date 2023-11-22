Председатель Тюменской облдумы отчитал коммунистов

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов отчитал фракцию КПРФ за голосование против принятия бюджета. Он заявил коммунистам, что они пропустили важную встречу с губернатором и их критика голословна. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте событий.
«О специфике формирования бюджета, особенностях и сложностях депутатам говорил Александр Моор на традиционной встрече накануне послания. К сожалению, ни одного представителя от фракции КПРФ на ней не было. Отсюда и несколько голословные заявления на заседаниях думы от лица фракции. И голосование „против“», — высказал депутатам Сайфитдинов.
Бюджет региона в итоге был принят 39 депутатами, против проголосовали четверо коммунистов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году доходная часть бюджета составит 242,6 млрд рублей, расходы составляют 286,3 млрд рублей.
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