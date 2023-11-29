Какие школы и детские сады построят в Тюменской области к 2027 году

В Тюменской области за три года построят 12 детсадов и 30 школ

29 ноября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

2023 год стал рекордным по количеству новых введенных учебных мест Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области построят детские сады и школы в микрорайонах Ново-Комарово и Звездном городке, в поселках Мальково и Московском. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, 2023 год стал рекордным по количеству новых введенных учебных мест. «До конца текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три школы — в деревне Овсянникова, в поселке Иртыш и селе Большой Карагай. Каждая рассчитана на 60 мест. <…> В ближайшие три года предусмотрены средства на проектирование и строительство 12 детских садов и 30 школ по всему региону, в том числе замену 15 деревянных школ», — сообщил Моор. Новые учреждения появятся в следующих территориях: микрорайон Ново-Комарово (детский сад на 550 мест и школа);

ЖК «Звездный городок» (детский сад);

район улицы Белинского (школа с дошкольным отделение к 2027 году);

поселок Московский (школа в 2025 году);

село Мальково (школа к 2025 году);

пятый Заречный микрорайон (школа с детским садом и отделением дополнительного образования в 2025—2027 годах);

ЖК «Айвазовский» (детский сад в 2026—2027 годах);

микрорайон Ямальский-1 (школа к 2026 году).

В Тюменской области построят детские сады и школы в микрорайонах Ново-Комарово и Звездном городке, в поселках Мальково и Московском. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, 2023 год стал рекордным по количеству новых введенных учебных мест. «До конца текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три школы — в деревне Овсянникова, в поселке Иртыш и селе Большой Карагай. Каждая рассчитана на 60 мест. <…> В ближайшие три года предусмотрены средства на проектирование и строительство 12 детских садов и 30 школ по всему региону, в том числе замену 15 деревянных школ», — сообщил Моор. Новые учреждения появятся в следующих территориях: