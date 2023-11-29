Какие школы и детские сады построят в Тюменской области к 2027 году

В Тюменской области за три года построят 12 детсадов и 30 школ
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
2023 год стал рекордным по количеству новых введенных учебных мест Фото:

В Тюменской области построят детские сады и школы в микрорайонах Ново-Комарово и Звездном городке, в поселках Мальково и Московском. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, 2023 год стал рекордным по количеству новых введенных учебных мест.

«До конца текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три школы — в деревне Овсянникова, в поселке Иртыш и селе Большой Карагай. Каждая рассчитана на 60 мест. <…> В ближайшие три года предусмотрены средства на проектирование и строительство 12 детских садов и 30 школ по всему региону, в том числе замену 15 деревянных школ», — сообщил Моор.

Новые учреждения появятся в следующих территориях:

  • микрорайон Ново-Комарово (детский сад на 550 мест и школа);
  • ЖК «Звездный городок» (детский сад);
  • район улицы Белинского (школа с дошкольным отделение к 2027 году);
  • поселок Московский (школа в 2025 году);
  • село Мальково (школа к 2025 году);
  • пятый Заречный микрорайон (школа с детским садом и отделением дополнительного образования в 2025—2027 годах);
  • ЖК «Айвазовский» (детский сад в 2026—2027 годах);
  • микрорайон Ямальский-1 (школа к 2026 году).

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В Тюменской области построят детские сады и школы в микрорайонах Ново-Комарово и Звездном городке, в поселках Мальково и Московском. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, 2023 год стал рекордным по количеству новых введенных учебных мест. «До конца текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три школы — в деревне Овсянникова, в поселке Иртыш и селе Большой Карагай. Каждая рассчитана на 60 мест. <…> В ближайшие три года предусмотрены средства на проектирование и строительство 12 детских садов и 30 школ по всему региону, в том числе замену 15 деревянных школ», — сообщил Моор. Новые учреждения появятся в следующих территориях:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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