Жители ХМАО скупают загородные дома из-за дорогих квартир

Югорчане переключаются на загородную недвижимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно покупать частные дома. Югорчане переключаются на загородную недвижимость из-за удорожания вторичных квартир на фоне высоких ставок по ипотеке. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» в Нижневартовске Василием Расстегаевым.

«Популярность этого направления продолжает увеличиваться. Сейчас новые подрядные организации выходят на рынок все чаще. Это направление является очень рентабельным. Плюс [выгодные] условия по ипотеке для ИЖС есть. Это все стимулирует спрос на „загородку“», — поясняет журналисту агентства риелтор.

Строить свои дома югорчан также стимулируют льготные ставки ипотек по госпрограммам. При этом спрос в загородном сегменте остается стабильным, несмотря зимний сезон. «Но опять же в силу того, что в Нижневартовске и в целом по ХМАО есть небольшой дефицит [загородных объектов], поэтому там цена существенная. И она „съедает“ ставку. Тем не менее она выгоднее чем „вторичка“ и клиенты идут за ней», — резюмирует Расстегаев.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новый способ постройки частных домов. Тогда речь шла о CLT-технологии (высокопрочные деревянные панели). По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО «ОПУС» Сергея Чабана, популярность технологии постоянно возрастает, поскольку дома становятся за счет нее более долговечными.