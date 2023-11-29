Алексей Текслер подчеркнул, что у региона есть потенциал для роста взаимовыгодного сотрудничества с исламской республикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с представителями делегации из Республики Иран. Об этом 29 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. Одним из итогов встречи стало предложение иранской стороны об авиасообщении между Челябинском и Ираном.

«Губернатор Алексей Текслер определил несколько перспективных направлений сотрудничества региона с Ираном. Это развитие сотрудничества в сфере отправки грузов по коридору „Север-Юг“, обмен компетенциями в сферах машиностроения и металлургии и сотрудничество в нефтегазовой отрасли, учитывая широкий спектр продукции и услуг, предлагаемых предприятиями нашей области. Также губернатор подчеркнул перспективы развития взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса, расширения сотрудничества в сфере легкой промышленности с открытием постоянного шоу-рума текстиля в Челябинске и сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности, по образовательной линии», — сообщили в пресс-службе.

Текслер подчеркнул, что в 2023 году на базе Челябинского государственного университета открыта программа с изучением фарси, и предложил заключить соглашение между Челябинской областью и иранской провинцией Хорасан-Резави и подписать его во время ответного визита делегации области в Иран.

Губернатор провинции Хорасан-Резави Исламской республики Иран Ягуб Али Назари согласился со всеми высказанными предложениями. Помимо развития транспортно-логистических и торговых отношений, губернатор Хорасан-Резави акцентировал внимание и на сотрудничестве в сфере туризма, а также поднял вопрос открытия прямого рейса из Ирана в Челябинск.

Алексей Текслер тепло пообщался с представителями иранской делегации и собирается нанести ответный визит Фото: пресс-служба правительства Челябинской области