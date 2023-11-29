В Госдепе назвали возможный срок заключения мира на Украине

Reuters: Россия не закончит конфликт с Украиной до окончания выборов в США

СВО продлится минимум до ноября 2024 года, предположили в Госдепе США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия не станет заключать мир с Украиной, пока в США не окончатся президентские выборы. То есть конфликт продлится, как минимум, до ноября 2024 года. С таким предположением выступили в американском Госдепе.

«Я ожидаю, что [президент России Владимир] Путин не заключит мир или что-то значимое до того, как он увидит результаты наших выборов», — подчеркнул представитель Госдепа США. Его слова передает Reuters . По его мнению, для департамента такая позиция — распространенное предпосылка.

На Западе высказывали опасения насчет того, что если победу в президентской гонке одержит экс-глава страны Дональд Трамп, то он сразу прекратит военную поддержку Украины и будет добиваться мира с Россией. На этот случай американские журналисты уже высказали предположение, что Евросоюз будет тогда специально заключать контракты на поставку вооружения от США, что позволит затем передавать это оружие Киеву. По результатам предварительны опросов, экс-президент Дональд Трамп опережает действующего лидера страны Джо Байдена на выборах.