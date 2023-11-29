Ограничение ввели из-за проведения новогодней ярмарки
Администрация Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Такое распоряжение появилось на сайте муниципалитета.
«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> на парковке в районе здания по адресу: Курган, улица Гоголя, 55, на площади имени Ленина», — сообщается в постановлении. Запрет введут с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года.
Ограничение ввели из-за проведения в этом месте новогодней ярмарки. Полиции рекомендовано проконтролировать закрытие движения автотранспорта на этом участке.
Мэрия Кургана запретила парковаться возле площади на три месяца
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