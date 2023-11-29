Мэрия Кургана ввела ограничения для водителей в центре города. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган, площадь ленина, стоп, дпс, запрещающий знак, гаи, жезл дпс, ограничение парковки
Ограничение ввели из-за проведения новогодней ярмарки Фото:

Администрация Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Такое распоряжение появилось на сайте муниципалитета.

«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> на парковке в районе здания по адресу: Курган, улица Гоголя, 55, на площади имени Ленина», — сообщается в постановлении. Запрет введут с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года.

Ограничение ввели из-за проведения в этом месте новогодней ярмарки. Полиции рекомендовано проконтролировать закрытие движения автотранспорта на этом участке.

Мэрия Кургана запретила парковаться возле площади на три месяца
Мэрия Кургана запретила парковаться возле площади на три месяца

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Такое распоряжение появилось на сайте муниципалитета. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> на парковке в районе здания по адресу: Курган, улица Гоголя, 55, на площади имени Ленина», — сообщается в постановлении. Запрет введут с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Ограничение ввели из-за проведения в этом месте новогодней ярмарки. Полиции рекомендовано проконтролировать закрытие движения автотранспорта на этом участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...