Тюменский лидер ЛДПР Сысоев потерпел фиаско в попытке укрепить позиции в ХМАО. Инсайд

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Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Источники отмечают ослабление влияние тюменского политика на Югру Фото:

Лидер ЛДПР в «тюменской матрешке» Владимир Сысоев потерпел фиаско в попытке укрепления вертикали власти в региональном отделении партии в ХМАО. Визит в Ханты-Мансийск должен был стать для него демонстрацией силы, однако внушить пиетет югорским однопартийцам у политика не получилось. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде.

«Сысоев приехал в столицу Югры на заседания фракции ЛДПР и думского комитета по бюджету. На комитете он не задал ни одного вопроса и сидел, не привлекая внимания, — даже однопартийцы не сразу поняли, что он находится в кабинете. После этого была попытка устроить разнос на заседании фракции ЛДПР. Но она получилась каким-то вялой и дежурной», — отмечает наблюдатель.

По словам источника, позиции Сысоева в ХМАО значительно просели. Это может стать первым шагом к смене руководства фракции в думе Югры. «Невнятная попытка укрепить свои позиции была расценена либерал-демократами как сигнал ослабления политического влияния лидера фракции Виктора Сысуна. Кресло под ним зашаталось с удвоенной силой, и лидерство во фракции может перехватить его извечный конкурент Михаил Селюков», — уточняет информатор.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с Сысоевым по телефону. Он сообщил, что уже покинул Югру, а прилетал на комитет по бюджету. На заседании фракции политик также присутствовал, но подчеркнул, что основной целью поездки было именно заседание комитета.

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Лидер ЛДПР в «тюменской матрешке» Владимир Сысоев потерпел фиаско в попытке укрепления вертикали власти в региональном отделении партии в ХМАО. Визит в Ханты-Мансийск должен был стать для него демонстрацией силы, однако внушить пиетет югорским однопартийцам у политика не получилось. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде. «Сысоев приехал в столицу Югры на заседания фракции ЛДПР и думского комитета по бюджету. На комитете он не задал ни одного вопроса и сидел, не привлекая внимания, — даже однопартийцы не сразу поняли, что он находится в кабинете. После этого была попытка устроить разнос на заседании фракции ЛДПР. Но она получилась каким-то вялой и дежурной», — отмечает наблюдатель. По словам источника, позиции Сысоева в ХМАО значительно просели. Это может стать первым шагом к смене руководства фракции в думе Югры. «Невнятная попытка укрепить свои позиции была расценена либерал-демократами как сигнал ослабления политического влияния лидера фракции Виктора Сысуна. Кресло под ним зашаталось с удвоенной силой, и лидерство во фракции может перехватить его извечный конкурент Михаил Селюков», — уточняет информатор. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с Сысоевым по телефону. Он сообщил, что уже покинул Югру, а прилетал на комитет по бюджету. На заседании фракции политик также присутствовал, но подчеркнул, что основной целью поездки было именно заседание комитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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