Прокуратура в Перми нашла нарушения в уборке снега на центральных улицах

В Перми прокуратура выявила нарушения при уборке от снега центральных улиц в Свердловском районе. Проверка проводилась на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Максима Горького, 25 Октября и ряде других. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
«В ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная Дамба, бульвар Гагарина, Максима Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. В том числе подходы к пешеходным переходам», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края.
На дорогах имеется колейность, а тротуары не обрабатывались противогололедными материалами. Некоторые участки дорог были заужены из-за снега. Прокурор Свердловского района внес представление заместителю главы администрации Перми. Сейчас оно находится на рассмотрении.
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