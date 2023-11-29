Прокуратура в Перми нашла нарушения в уборке снега на центральных улицах

29 ноября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Подходы к пешеходным переходам не очищались от снега Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми прокуратура выявила нарушения при уборке от снега центральных улиц в Свердловском районе. Проверка проводилась на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Максима Горького, 25 Октября и ряде других. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «В ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная Дамба, бульвар Гагарина, Максима Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. В том числе подходы к пешеходным переходам», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края. На дорогах имеется колейность, а тротуары не обрабатывались противогололедными материалами. Некоторые участки дорог были заужены из-за снега. Прокурор Свердловского района внес представление заместителю главы администрации Перми. Сейчас оно находится на рассмотрении.

В Перми прокуратура выявила нарушения при уборке от снега центральных улиц в Свердловском районе. Проверка проводилась на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Максима Горького, 25 Октября и ряде других. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «В ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная Дамба, бульвар Гагарина, Максима Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. В том числе подходы к пешеходным переходам», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края. На дорогах имеется колейность, а тротуары не обрабатывались противогололедными материалами. Некоторые участки дорог были заужены из-за снега. Прокурор Свердловского района внес представление заместителю главы администрации Перми. Сейчас оно находится на рассмотрении.