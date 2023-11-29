Прокуратура в Перми нашла нарушения в уборке снега на центральных улицах

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Снегопад в городе. Пермь, снегопад, сугробы в городе, зима в городе, убока снега
Подходы к пешеходным переходам не очищались от снега Фото:

В Перми прокуратура выявила нарушения при уборке от снега центральных улиц в Свердловском районе. Проверка проводилась на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Максима Горького, 25 Октября и ряде других. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«В ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная Дамба, бульвар Гагарина, Максима Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. В том числе подходы к пешеходным переходам», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края.

На дорогах имеется колейность, а тротуары не обрабатывались противогололедными материалами. Некоторые участки дорог были заужены из-за снега. Прокурор Свердловского района внес представление заместителю главы администрации Перми. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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В Перми прокуратура выявила нарушения при уборке от снега центральных улиц в Свердловском районе. Проверка проводилась на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Максима Горького, 25 Октября и ряде других. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «В ходе выездных мероприятий по обследованию улично-дорожной сети выявлено, что центральные улицы Свердловского района — Героев Хасана, Куйбышева, Южная Дамба, бульвар Гагарина, Максима Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищены от снега. В том числе подходы к пешеходным переходам», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края. На дорогах имеется колейность, а тротуары не обрабатывались противогололедными материалами. Некоторые участки дорог были заужены из-за снега. Прокурор Свердловского района внес представление заместителю главы администрации Перми. Сейчас оно находится на рассмотрении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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