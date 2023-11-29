Генерал-майор Завадский погиб в зоне СВО

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Российский генерал погиб в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль»).

Предположительно, Завадский подорвался на мине
Предположительно, Завадский подорвался на мине
Фото:

«28 ноября погиб генерал-майор Завадский Владимир», — говорится в посте МРОО «Кремль». Ранее он командовал мотострелковым батальоном, взводом и ротой. На момент смерти Завадский был заместителем командующего 14-го армейского корпуса. Предполагается, что он погиб из-за подрыва на мине в Харьковской области.

URA.RU от правило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.

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Генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль»). «28 ноября погиб генерал-майор Завадский Владимир», — говорится в посте МРОО «Кремль». Ранее он командовал мотострелковым батальоном, взводом и ротой. На момент смерти Завадский был заместителем командующего 14-го армейского корпуса. Предполагается, что он погиб из-за подрыва на мине в Харьковской области. URA.RU от правило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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