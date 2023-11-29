Генерал-майор Завадский погиб в зоне СВО

29 ноября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Российский генерал погиб в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль»). Предположительно, Завадский подорвался на мине Фото: страница Мроо «Кремль» во «ВКонтакте» «28 ноября погиб генерал-майор Завадский Владимир», — говорится в посте МРОО «Кремль» . Ранее он командовал мотострелковым батальоном, взводом и ротой. На момент смерти Завадский был заместителем командующего 14-го армейского корпуса. Предполагается, что он погиб из-за подрыва на мине в Харьковской области. URA.RU от правило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.

Генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль»). «28 ноября погиб генерал-майор Завадский Владимир», — говорится в посте МРОО «Кремль». Ранее он командовал мотострелковым батальоном, взводом и ротой. На момент смерти Завадский был заместителем командующего 14-го армейского корпуса. Предполагается, что он погиб из-за подрыва на мине в Харьковской области. URA.RU от правило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.