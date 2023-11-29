Генерал-майор Завадский погиб в зоне СВО

Российский генерал погиб в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль»).
Предположительно, Завадский подорвался на мине
«28 ноября погиб генерал-майор Завадский Владимир», — говорится в посте
URA.RU от правило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.
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