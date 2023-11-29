Путин порекомендовал молодой ученой стать мамой

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
По словам Путина, быть мамой классно Фото:

Президент РФ Владимир Путин поддержал девушку-ученую во время III Конгресса молодых ученых. Она рассказала ему о своих научных достижениях и изъявила желание реализоваться в семье, став мамой. Но не покидая при этом сферу науки. Путин порекомендовал ей так и сделать.

Молодая ученая рассказала главе РФ о том, что готовится к защите докторской диссертации и хочет реализоваться в семейной сфере. Но при этом девушка не хочет оставлять науку, для нее важно быть первооткрывателем. Президент России уточнил, что конкретно для нее значит — реализация в сфере семьи? Девушка ответила, что хочет стать мамой. Владимир Путин поддержал ее в данном решении. «Вы знаете, это так классно! Рекомендую», — заявил президент РФ. Он сказал об этом во время своего выступления на III Конгрессе, трансляция которого проходила на телеканале «Россия-24».

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Президент РФ Владимир Путин поддержал девушку-ученую во время III Конгресса молодых ученых. Она рассказала ему о своих научных достижениях и изъявила желание реализоваться в семье, став мамой. Но не покидая при этом сферу науки. Путин порекомендовал ей так и сделать. Молодая ученая рассказала главе РФ о том, что готовится к защите докторской диссертации и хочет реализоваться в семейной сфере. Но при этом девушка не хочет оставлять науку, для нее важно быть первооткрывателем. Президент России уточнил, что конкретно для нее значит — реализация в сфере семьи? Девушка ответила, что хочет стать мамой. Владимир Путин поддержал ее в данном решении. «Вы знаете, это так классно! Рекомендую», — заявил президент РФ. Он сказал об этом во время своего выступления на III Конгрессе, трансляция которого проходила на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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