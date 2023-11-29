Миллиардер уходит из политики — на фоне конфликта с мэрией Екатеринбурга

29 ноября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

В предыдущем созыве заксо (2016—2021 гг.) Валерий Савельев был одним из влиятельнейших депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миллиардер Валерий Савельев (AVS Group) оставил последний политический пост. Вечером 29 ноября он официально сложил с себя полномочия секретаря Чкаловского отделения «Единой России», сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. «Местное отделение партии возглавил глава района Евгений Викторович Шипицын», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Другой участник заседания партячейки, попросивший об анонимности, поделился с URA.RU, что причины отставки Савельева присутствующим объяснили его желанием сосредоточиться на некоем другом проекте. Третий источник агентства предположил, что отставка Савельева может быть связана с затяжным спором с мэрией Екатеринбурга о судьбе принадлежащего ему ДК «Химмаш». В 2018 году Савельев хотел здание снести, местные жители выступили против, и мэрия в поисках компромисса анонсировала, что Савельев передаст ДК «Химмаш» в муниципальную собственность — в обмен на два земельных участка. Торги не завершились до сих пор. «Более того, в последнее время наблюдается некоторое обострение, конфликт. Допускаю, что Савельев просто психанул: я спонсирую отделение, вкладываю личные деньги в общественные проекты, а мне даже этот вопрос согласовать не могут. Или, наоборот, решил пойти в атаку, а перед этим избавиться от партийного статуса, который его сковывает, накладывает определенные ограничения», — поделился соображениями источник. Ориентированная на Савельева депутат гордумы Елена Бондаренко (через нее бизнесмен сохраняет — пусть и минимальное — присутствие в политике) пост главы исполкома Чкаловского отделения ЕР при этом сохранила. Дозвониться до нее к моменту публикации — чтобы получить комментарий по ситуации — не удалось. До 2021 года Савельев был депутатом заксобрания — одним из богатейших. Но на выборах сенсационно проиграл лидеру свердловской КПРФ Александру Ивачеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер Валерий Савельев (AVS Group) оставил последний политический пост. Вечером 29 ноября он официально сложил с себя полномочия секретаря Чкаловского отделения «Единой России», сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. «Местное отделение партии возглавил глава района Евгений Викторович Шипицын», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Другой участник заседания партячейки, попросивший об анонимности, поделился с URA.RU, что причины отставки Савельева присутствующим объяснили его желанием сосредоточиться на некоем другом проекте. Третий источник агентства предположил, что отставка Савельева может быть связана с затяжным спором с мэрией Екатеринбурга о судьбе принадлежащего ему ДК «Химмаш». В 2018 году Савельев хотел здание снести, местные жители выступили против, и мэрия в поисках компромисса анонсировала, что Савельев передаст ДК «Химмаш» в муниципальную собственность — в обмен на два земельных участка. Торги не завершились до сих пор. «Более того, в последнее время наблюдается некоторое обострение, конфликт. Допускаю, что Савельев просто психанул: я спонсирую отделение, вкладываю личные деньги в общественные проекты, а мне даже этот вопрос согласовать не могут. Или, наоборот, решил пойти в атаку, а перед этим избавиться от партийного статуса, который его сковывает, накладывает определенные ограничения», — поделился соображениями источник. Ориентированная на Савельева депутат гордумы Елена Бондаренко (через нее бизнесмен сохраняет — пусть и минимальное — присутствие в политике) пост главы исполкома Чкаловского отделения ЕР при этом сохранила. Дозвониться до нее к моменту публикации — чтобы получить комментарий по ситуации — не удалось. До 2021 года Савельев был депутатом заксобрания — одним из богатейших. Но на выборах сенсационно проиграл лидеру свердловской КПРФ Александру Ивачеву.