Миллиардер уходит из политики — на фоне конфликта с мэрией Екатеринбурга

Миллиардер Валерий Савельев (AVS Group) оставил последний политический пост. Вечером 29 ноября он официально сложил с себя полномочия секретаря Чкаловского отделения «Единой России», сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин.
«Местное отделение партии возглавил глава района Евгений Викторович Шипицын», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Другой участник заседания партячейки, попросивший об анонимности, поделился с URA.RU, что причины отставки Савельева присутствующим объяснили его желанием сосредоточиться на некоем другом проекте.
Третий источник агентства предположил, что отставка Савельева может быть связана с затяжным спором с мэрией Екатеринбурга о судьбе принадлежащего ему ДК «Химмаш». В 2018 году Савельев хотел здание снести, местные жители выступили против, и мэрия в поисках компромисса анонсировала, что Савельев передаст ДК «Химмаш» в муниципальную собственность — в обмен на два земельных участка. Торги не завершились до сих пор.
«Более того, в последнее время наблюдается некоторое обострение, конфликт. Допускаю, что Савельев просто психанул: я спонсирую отделение, вкладываю личные деньги в общественные проекты, а мне даже этот вопрос согласовать не могут. Или, наоборот, решил пойти в атаку, а перед этим избавиться от партийного статуса, который его сковывает, накладывает определенные ограничения», — поделился соображениями источник.
Ориентированная на Савельева депутат гордумы Елена Бондаренко (через нее бизнесмен сохраняет — пусть и минимальное — присутствие в политике) пост главы исполкома Чкаловского отделения ЕР при этом сохранила. Дозвониться до нее к моменту публикации — чтобы получить комментарий по ситуации — не удалось.
До 2021 года Савельев был депутатом заксобрания — одним из богатейших. Но на выборах сенсационно проиграл лидеру свердловской КПРФ Александру Ивачеву.
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