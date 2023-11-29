Мэр Нефтеюганска объявила о запуске станции фильтрации, которая даст городу чистую воду

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай заявила о полученном мэрией разрешении на ввод в эксплуатацию новой станции фильтрации, которая даст городу долгожданную чистую воду. О полной готовности объекта она написала в своем telegram-канале.
«Уважаемые нефтеюганцы! Сегодня объекту „Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки“ выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Накануне был проведен запуск технологического оборудования, сбоев в работе модулей фильтрации не обнаружено, включение нового объекта в городскую систему водоснабжения прошло успешно!», — сообщила Бугай.
Ранее URA.RU сообщало, что сроки сдачи фильтровальной станции в Нефтеюганске переносились. Это происходило из-за проблем с поставками оборудования, которые оказались под запретом из-за западных санкций. Объект начали строить больше года назад. Реализация проекта обошлась региональному и местному бюджетам более, чем 1,3 млрд рублей.
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