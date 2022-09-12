Мэр из ХМАО отчиталась о строительстве важного объекта

Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай отчиталась о строительстве новой фильтровальной станции

13 сентября 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске строят станцию очистки водопроводной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай рассказала о ходе строительства станции очистки водопроводной воды. Глава города сообщила в своем telegram-канале, что цех практически построен. «На территорию новой фильтровальной станции постепенно поступает оборудование. На стройплощадку приехали фуры с пятью комплектами модулей интенсивной аэрации и дегазации», — написала глава города. Модули произведены в Томске. В цехе станции уже проведены коммуникации, теперь предстоит установить и подключить оборудование. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Жители города создали петицию на сайте change.org, в которой обращаются за помощью к президенту РФ Владимиру Путину из-за грязной водопроводной воды.

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай рассказала о ходе строительства станции очистки водопроводной воды. Глава города сообщила в своем telegram-канале, что цех практически построен. «На территорию новой фильтровальной станции постепенно поступает оборудование. На стройплощадку приехали фуры с пятью комплектами модулей интенсивной аэрации и дегазации», — написала глава города. Модули произведены в Томске. В цехе станции уже проведены коммуникации, теперь предстоит установить и подключить оборудование. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Жители города создали петицию на сайте change.org, в которой обращаются за помощью к президенту РФ Владимиру Путину из-за грязной водопроводной воды.