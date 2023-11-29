Россия рассматривает новое сокращение добычи нефти с ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и ее союзники во главе с Россией рассматривают возможность нового сокращения нефтедобычи — до 1 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники в организации.
«ОПЕК и ее союзники во главе с Россией рассматривают возможность нового сокращения добычи нефти до 1 миллиона баррелей в день, несмотря на напряженность на нефтяных рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке», —
По словам источников, само решение может быть принято в четверг, 30 ноября. Однако, у идеи нового сокращения добычи нефти есть и противники в лице Нигерии, Анголы и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором обвинило Россию в увеличении экспорта нефти на мировые рынки вопреки сделке в рамках стран ОПЕК+. Однако заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил URA.RU, что статья Bloomberg не соответствует их же собственному графику экспорта нефти.
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