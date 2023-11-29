«МК»: Украина применила беспилотник нового типа для атаки на РФ

Дежурные средства ПВО в Подольске перехватили дрон ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. В каждой атаке Украина использует все более совершенные беспилотники, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«ВСУ 29 ноября попытались атаковать столицу с применением беспилотника. Дежурные средства ПВО перехватили дрон в районе деревни Борисовка Подольского городского округа. Украина прощупывает разные направления — западное, южное, восточное. Последний раз они пробовали восточный маршрут. То есть они смотрят, как сработает ПВО на том или ином направлении. И, кстати, используют новые типы беспилотников», —
По его словам, до этого ВСУ использовали испанские дроны, а сейчас на них установили электрические батареи повышенной мощности, которые позволяют преодолевать большие расстояния. «Атаки беспилотников мало того, что будут продолжаться, но и могут стать более массированными», — отметил военный эксперт.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при падении обломков в момент крушения дрона в Подольске никто не пострадал. Специалисты экстренных служб организовали работы на месте происшествия, пишет RT.
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