29 ноября 2023

«МК»: Украина применила беспилотник нового типа для атаки на РФ

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ВСУ используют дроны испанского производства, отметил Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства ПВО в Подольске перехватили дрон ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. В каждой атаке Украина использует все более совершенные беспилотники, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«ВСУ 29 ноября попытались атаковать столицу с применением беспилотника. Дежурные средства ПВО перехватили дрон в районе деревни Борисовка Подольского городского округа. Украина прощупывает разные направления — западное, южное, восточное. Последний раз они пробовали восточный маршрут. То есть они смотрят, как сработает ПВО на том или ином направлении. И, кстати, используют новые типы беспилотников», — передает издание «МК.RU» слова Юрия Кнутова.

По его словам, до этого ВСУ использовали испанские дроны, а сейчас на них установили электрические батареи повышенной мощности, которые позволяют преодолевать большие расстояния. «Атаки беспилотников мало того, что будут продолжаться, но и могут стать более массированными», — отметил военный эксперт.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при падении обломков в момент крушения дрона в Подольске никто не пострадал. Специалисты экстренных служб организовали работы на месте происшествия, пишет RT.

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Дежурные средства ПВО в Подольске перехватили дрон ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. В каждой атаке Украина использует все более совершенные беспилотники, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «ВСУ 29 ноября попытались атаковать столицу с применением беспилотника. Дежурные средства ПВО перехватили дрон в районе деревни Борисовка Подольского городского округа. Украина прощупывает разные направления — западное, южное, восточное. Последний раз они пробовали восточный маршрут. То есть они смотрят, как сработает ПВО на том или ином направлении. И, кстати, используют новые типы беспилотников», — передает издание «МК.RU» слова Юрия Кнутова. По его словам, до этого ВСУ использовали испанские дроны, а сейчас на них установили электрические батареи повышенной мощности, которые позволяют преодолевать большие расстояния. «Атаки беспилотников мало того, что будут продолжаться, но и могут стать более массированными», — отметил военный эксперт. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при падении обломков в момент крушения дрона в Подольске никто не пострадал. Специалисты экстренных служб организовали работы на месте происшествия, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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