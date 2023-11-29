«МК»: Украина применила беспилотник нового типа для атаки на РФ

30 ноября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

ВСУ используют дроны испанского производства, отметил Юрий Кнутов Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дежурные средства ПВО в Подольске перехватили дрон ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. В каждой атаке Украина использует все более совершенные беспилотники, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «ВСУ 29 ноября попытались атаковать столицу с применением беспилотника. Дежурные средства ПВО перехватили дрон в районе деревни Борисовка Подольского городского округа. Украина прощупывает разные направления — западное, южное, восточное. Последний раз они пробовали восточный маршрут. То есть они смотрят, как сработает ПВО на том или ином направлении. И, кстати, используют новые типы беспилотников», — передает издание «МК.RU» слова Юрия Кнутова. По его словам, до этого ВСУ использовали испанские дроны, а сейчас на них установили электрические батареи повышенной мощности, которые позволяют преодолевать большие расстояния. «Атаки беспилотников мало того, что будут продолжаться, но и могут стать более массированными», — отметил военный эксперт. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при падении обломков в момент крушения дрона в Подольске никто не пострадал. Специалисты экстренных служб организовали работы на месте происшествия, пишет RT.

Дежурные средства ПВО в Подольске перехватили дрон ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. В каждой атаке Украина использует все более совершенные беспилотники, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «ВСУ 29 ноября попытались атаковать столицу с применением беспилотника. Дежурные средства ПВО перехватили дрон в районе деревни Борисовка Подольского городского округа. Украина прощупывает разные направления — западное, южное, восточное. Последний раз они пробовали восточный маршрут. То есть они смотрят, как сработает ПВО на том или ином направлении. И, кстати, используют новые типы беспилотников», — передает издание «МК.RU» слова Юрия Кнутова. По его словам, до этого ВСУ использовали испанские дроны, а сейчас на них установили электрические батареи повышенной мощности, которые позволяют преодолевать большие расстояния. «Атаки беспилотников мало того, что будут продолжаться, но и могут стать более массированными», — отметил военный эксперт. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при падении обломков в момент крушения дрона в Подольске никто не пострадал. Специалисты экстренных служб организовали работы на месте происшествия, пишет RT.